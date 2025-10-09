घर-परिवार भूल बैठी मोहब्बत! तीन बच्चों की मां नंदोई के साथ फरार, कोतवाली में कई घंटों चला ड्रामा

घर-परिवार भूल बैठी मोहब्बत! AI Generated Image
Rampur News Today In Hindi: रामपुर जिले के टांडा के मोहल्ला पुराना बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब तीन बच्चों की मां अपने ही नंदोई के साथ घर से फरार हो गई। महिला अपने साथ घर से नकदी और सोने के आभूषण भी ले गई। घटना से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है।
महिला के पति ने बताया कि उसकी शादी छह वर्ष पूर्व हुई थी और तीन बच्चे हैं। पत्नी के अचानक गायब होने पर काफी तलाश किया गया। मगर, कोई सुराग नहीं मिला। बाद में जानकारी मिली कि वह अपने नंदोई के साथ चली गई है। पति ने कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
पुलिस की सक्रियता के बाद मामला कोतवाली तक पहुंचा। महिला और उसका नंदोई स्वयं कोतवाली पहुंचे, जहां महिला का पति और परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। दोनों पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन पुलिस और परिवार के समझाने पर बातचीत शुरू हुई।
कोतवाली प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है। महिला को उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले ने सामाजिक स्तर पर रिश्तों और जिम्मेदारियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
