घर-परिवार भूल बैठी मोहब्बत! तीन बच्चों की मां नंदोई के साथ फरार, कोतवाली में कई घंटों चला ड्रामा

Rampur News Today In Hindi: रामपुर जिले के टांडा के मोहल्ला पुराना बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब तीन बच्चों की मां अपने ही नंदोई के साथ घर से फरार हो गई। महिला अपने साथ घर से नकदी और सोने के आभूषण भी ले गई। घटना से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है।