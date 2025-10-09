Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

घर-परिवार भूल बैठी मोहब्बत! तीन बच्चों की मां नंदोई के साथ फरार, कोतवाली में कई घंटों चला ड्रामा

Rampur News: यूपी के रामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां तीन बच्चों की मां अपने नंदोई के साथ घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

less than 1 minute read

रामपुर

image

Mohd Danish

Oct 09, 2025

wife runs away with brother in law rampur

घर-परिवार भूल बैठी मोहब्बत!﻿ AI Generated Image

Rampur News Today In Hindi: रामपुर जिले के टांडा के मोहल्ला पुराना बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब तीन बच्चों की मां अपने ही नंदोई के साथ घर से फरार हो गई। महिला अपने साथ घर से नकदी और सोने के आभूषण भी ले गई। घटना से पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है।

पति ने दर्ज कराई शिकायत

महिला के पति ने बताया कि उसकी शादी छह वर्ष पूर्व हुई थी और तीन बच्चे हैं। पत्नी के अचानक गायब होने पर काफी तलाश किया गया। मगर, कोई सुराग नहीं मिला। बाद में जानकारी मिली कि वह अपने नंदोई के साथ चली गई है। पति ने कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

कोतवाली में आमने-सामने आए दोनों पक्ष

पुलिस की सक्रियता के बाद मामला कोतवाली तक पहुंचा। महिला और उसका नंदोई स्वयं कोतवाली पहुंचे, जहां महिला का पति और परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। दोनों पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन पुलिस और परिवार के समझाने पर बातचीत शुरू हुई।

पुलिस की मध्यस्थता से हुआ आपसी समझौता

कोतवाली प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है। महिला को उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले ने सामाजिक स्तर पर रिश्तों और जिम्मेदारियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 06:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / घर-परिवार भूल बैठी मोहब्बत! तीन बच्चों की मां नंदोई के साथ फरार, कोतवाली में कई घंटों चला ड्रामा

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश-आजम की हाथ में हाथ डाले मुलाकात, बंद कमरे में चली लंबी बैठक, बीजेपी पर बरसे सपा मुखिया

Akhilesh Yadav meets azam khan rampur sp unity
रामपुर

आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, रामपुर सांसद को नाराजगी के चलते बरेली में छोड़ा

रामपुर

अखिलेश यादव आज करेंगे आजम खान से मुलाकात, अटकलों पर लगेगा विराम या शुरू होगा नया अध्याय?

akhilesh yadav azam khan meeting rampur political speculations end
रामपुर

‘ईद पर मेरी पत्नी अकेली रो रही थीं…कोई पूछने तक नहीं आया’, आजम खान का छलका दर्द

Azam Khan
रामपुर

मेले की भीड़ में गुम हुई नवविवाहिता! पति बोला- चाट खाते-खाते फोन पकड़ा और वो चली गई… सात दिन पहले ही हुए थे फेरे

rampur newly married woman missing from dussehra
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.