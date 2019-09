शाह की हुंकार, पूरे देश से होंगे घुसपैठिये बाहर, लागू होगी NRC

Amit Shah Statement: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने बड़ा बयान (Jharkhand News) दिया हैं, उन्होंने कहा (Amit Shah Speech) कि असम (Assam NRC) की तरह पूरे देश में (Amit Shah On NRC In India) एनआरसी (NRC In India) लागू करने के साथ ही...