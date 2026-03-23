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कलेक्टरेट ऑफिस में मचा हड़कंप! एंटी-करप्शन ब्यूरो ने पहले से बिछाया था जाल, जानें पूरा मामला?

ACB Trap Operation: एंटी-करप्शन ब्यूरो ने झारखंड के सरायकेला कलेक्टरेट और लैंड रिफॉर्म्स ऑफिस में पहले से जाल बिछा रखी थी। जब एक कर्मचारी ने 5 लाख रुपये की रिश्वत… नीचे पढ़ें पूरी खबर।

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रांची

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Saurabh Mall

Mar 23, 2026

ACB Trap Operation

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए कर्मचारी को पकड़ा (सोर्स: AI जनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो)

Jharkhand Bribery Case: झारखंड के सरायकेला कलेक्टरेट ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया, जब एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने पहले से बिछाए गए जाल के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लैंड रिफॉर्म्स (DCLR) ऑफिस में तैनात एक कर्मचारी और एक बिचौलिए को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि ACB को पहले ही इस घूसखोरी की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर ट्रैप ऑपरेशन किया गया। जैसे ही पैसे का लेन-देन हुआ, टीम ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को दबोच लिया।

क्या है पूरा मामला?

ACB के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान DCLR ऑफिस में तैनात कर्मचारी प्रीतम आचार्य और एक ब्रोकर के रूप में हुई है।

अधिकारियों के मुताबिक, दोनों ने शिकायतकर्ता गुरुचरण सिंह सरदार से जमीन के मुआवजे के एक मामले को निपटाने और उसके पक्ष में रिपोर्ट जमा करने के बदले में कुल 40 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

ऐसे में शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, ACB ने जाल बिछाया। प्लान के मुताबिक, शिकायतकर्ता सोमवार को तय रकम की पहली किस्त के तौर पर 5 लाख रुपये लेकर बताई गई जगह पर पहुंचा। जैसे ही पैसे दिए गए, ACB टीम जो पहले से इस पर नजर रख रही थी, ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

इस कार्रवाई से सरायकेला कलेक्टरेट और लैंड रिफॉर्म्स ऑफिस में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद, ACB टीम दोनों आरोपियों को जमशेदपुर ले गई, जहां उनसे अभी पूछताछ की जा रही है।

एक्शन मोड में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB)

इस कार्रवाई के साथ, झारखंड में इस महीने अब तक रिश्वत से जुड़े मामलों में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। इससे पहले, 19 मार्च को, ACB की दुमका यूनिट ने बरहरवा (साहिबगंज जिला) में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर निरंजन कुमार को गिरफ्तार किया था, जब वह कथित तौर पर एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) डीलर से 50,000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे। उन्होंने राशन सप्लाई और डिपार्टमेंट के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह रकम मांगी थी।

17 मार्च को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने भोजूडीह (बोकारो) में साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक जूनियर इंजीनियर को कथित तौर पर 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 13 मार्च को, देवघर में डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिस के दो कर्मचारियों को रिंग रोड प्रोजेक्ट से जुड़े मुआवजे के बदले कथित तौर पर कमीशन मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

12 मार्च को, कोडरमा में एक सब-इंस्पेक्टर और गुमला में एक पंचायत सेक्रेटरी को भी अलग-अलग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। ACB ने कहा कि वह गिरफ्तार आरोपियों की आय से ज़्यादा संपत्ति के साथ-साथ उनके संभावित नेटवर्क और लिंक की भी जांच कर रहा है। साथ ही ब्यूरो ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए रिश्वत न दें और ऐसी किसी भी मांग की तुरंत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें।

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Published on:

23 Mar 2026 05:09 pm

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