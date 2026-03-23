कलेक्टरेट ऑफिस में मचा हड़कंप! एंटी-करप्शन ब्यूरो ने पहले से बिछाया था जाल, जानें पूरा मामला?

Jharkhand Bribery Case: झारखंड के सरायकेला कलेक्टरेट ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया, जब एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने पहले से बिछाए गए जाल के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लैंड रिफॉर्म्स (DCLR) ऑफिस में तैनात एक कर्मचारी और एक बिचौलिए को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि ACB को पहले ही इस घूसखोरी की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर ट्रैप ऑपरेशन किया गया। जैसे ही पैसे का लेन-देन हुआ, टीम ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को दबोच लिया।