तीसरी बार नॉर्थ कोरिया के चीफ बने किम जोंग, पुतिन आखिर क्यों हुए खुशी से गदगद, जानिए राज की बात…

बता दें पिछले कुछ सालों में रूस और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 में दोनों देश आपसी रक्षा समझौता करने की तैयारी में हैं। वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए सैनिक भी भेजे हैं। यही वजह है कि पुतिन गदगद नजर आ रहे हैं। वह इस मजबूत रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं।