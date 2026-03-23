23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

तीसरी बार नॉर्थ कोरिया के चीफ बने किम जोंग, पुतिन आखिर क्यों हुए खुशी से गदगद, जानिए राज की बात…

Kim Jong Un Re-elected: तीसरी बार नॉर्थ कोरिया के प्रमुख बनने पर किम जोंग उन को पुतिन ने बधाई सन्देश भेजा है। उन्होंने कहा…

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 23, 2026

Kim Jong Un Re-elected

फोटो में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ‘स्टेट अफेयर्स कमीशन’ का चेयरमैन किम जोंग उन (सोर्स: एक्स यूजर रसिया)

Russia North-Korea relation: तीसरी बार सत्ता की कुर्सी पर काबिज होकर किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नॉर्थ कोरिया की राजनीति में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें लगातार तीसरी बार देश की सबसे ऊंचे पद ‘स्टेट अफेयर्स कमीशन’ का चेयरमैन चुना गया है।

नॉर्थ कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रविवार को हुए सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के पहले सेशन में किम को कमीशन के सबसे ऊंचे पद पर फिर से नियुक्त किया गया। 2016 में देश की टॉप पॉलिसी गाइडेंस बॉडी के तौर पर कमीशन बनने के बाद से यह उनका लगातार तीसरा टर्म है।

इस खास मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दिलचस्पी दिखाई है, उन्होंने तुरंत बधाई संदेश भेजकर दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुतिन, किम जोंग उन के चीफ बनने पर इतने खुश क्यों हैं?

पुतिन ने किम को भेजा बधाई सन्देश

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन के टेलीग्राम चैनल पर संदेश जारी कर किम जोंग उन को दोबारा चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा- “प्रिय कॉमरेड किम जोंग उन, आपको ‘स्टेट अफेयर्स कमीशन’ के चेयरमैन के रूप में फिर चुने जाने पर मेरी दिल से बधाई स्वीकार करें।”

पुतिन ने यह भी कहा कि रूस, दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने में किम के योगदान को बहुत अहम मानता है। उन्होंने भरोसा जताया कि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे, जिससे दोनों के हित पूरे होंगे।

बता दें पिछले कुछ सालों में रूस और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 में दोनों देश आपसी रक्षा समझौता करने की तैयारी में हैं। वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए सैनिक भी भेजे हैं। यही वजह है कि पुतिन गदगद नजर आ रहे हैं। वह इस मजबूत रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

किम की बहन किम यो-जोंग को कमीशन के सदस्य के पद से हटा दिया गया

कोरियन सेंट्रल न्यू एजेंसी (KCNA) ने कहा कि किम को 15वें ‘सुप्रीम पीपुल्स असेंबली’ (SPA) के पहले सेशन के पहले दिन स्टेट अफेयर्स कमीशन का फिर से प्रेसिडेंट बनाया गया।

खबर यह भी है कि किम यो-जोंग को स्टेट अफेयर्स कमीशन के सदस्य पद से हटा दिया गया है। वह पहले इस स्टेट अफेयर्स कमीशन का हिस्सा थीं, लेकिन अब जारी नई लिस्ट में उनका नाम नहीं है। किम यो-जोंग 2021 से इस कमीशन में काम कर रही थीं।

बता दें नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2011 में अपने पिता की मौत के बाद सत्ता संभाली थी और तब से देश पर शासन कर रहे हैं। यह देश 1948 में उनके दादा किम इल सुंग ने स्थापित किया था।

इससे पहले सुप्रीम पीपुल्स असेंबली (SPA) के लिए 687 प्रतिनिधि चुने गए। यहां 17 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को हर क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार दिया जाता है, जिसे वे मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं।

सरकारी मीडिया के अनुसार, इस चुनाव में नए प्रतिनिधियों (नए डेलीगेशन) को भारी समर्थन मिला। लगभग 99.93% वोट उनके पक्ष में पड़े, जबकि सिर्फ 0.07% लोगों ने विरोध किया। कुल मतदान भी करीब 99% रहा।

ये भी पढ़ें

युद्ध के बीच संकट में फंसे ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ रूस, पुतिन ने कर दिया बड़ा ऐलान
विदेश
putin

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

किम जोंग उन

किम जोंग उन

Published on:

23 Mar 2026 04:37 pm

Hindi News / World / तीसरी बार नॉर्थ कोरिया के चीफ बने किम जोंग, पुतिन आखिर क्यों हुए खुशी से गदगद, जानिए राज की बात…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान से अमेरिका की बन गई बात? ट्रंप ने युद्ध के बीच जारी किया नया ऑर्डर, बोले- पांच दिन तक…

US President Donald
विदेश

एक और देश पर स्ट्राइक कर बुरा फंसा इजराइल, ईरान को मिल गया खतरनाक सहयोगी, 24 घंटे में 60 से अधिक हमले

विदेश

टैंकर वॉर: होर्मुज में खतरा! ईरान के हमले से तेल संकट

US Iran-War Strait of Hormuz
विदेश

Patrika Analysis: Iran-Israel War को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी ने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया

Iran US War
विदेश

ईरान के खिलाफ युद्ध पर अमेरिका में ही घिरे ट्रंप, 66% अमेरिकी जनता जंग के खिलाफ

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.