झारखंड: सीएम के घर पर कब्जे का डर, सुरक्षा में रातोंरात तैनात किए सैकड़ों जवान

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में चल रहा प्रदर्शन गुरुवार को 20वें दिन में प्रवेश कर गया, लेकिन सरकार और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। इस बीच प्रदर्शनकारियों की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक मार्च करने पर विचार किए जाने की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री आवास परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।