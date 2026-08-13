रांची में 20वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी, बोले- ‘मांगें नहीं मानीं तो पीछे नहीं हटेंगे’; प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप

Jharkhand Exam Scam: झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन गुरुवार को 20वें दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में छात्र अब भी प्रदर्शन की जगह पर डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच हो, जरूरी सुधार किए जाएं और जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उन पर कार्रवाई की जाए।