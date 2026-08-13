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रांची में 20वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी, बोले- ‘मांगें नहीं मानीं तो पीछे नहीं हटेंगे’; प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप

Ranchi Student Protest: रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। छात्र सीजीएल परीक्षा में सुधार, जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग पर अड़े हैं।
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रांची

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Imran Sheikh

Aug 13, 2026

Ranchi Student Protest

रांची में मांगों को लेकर 20वें दिन भी आंदोलन पर डटे छात्र। (फोटो सोर्स-IANS)

Jharkhand Exam Scam:  झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन गुरुवार को 20वें दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में छात्र अब भी प्रदर्शन की जगह पर डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच हो, जरूरी सुधार किए जाएं और जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उन पर कार्रवाई की जाए।

छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। उनका कहना है कि जब तक उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी जाती और मांगों पर फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

'सरकार बदलती रहती है, लेकिन जवाबदेही जरूरी है'

आंदोलन में शामिल छात्र विकास ने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन किसी भी परीक्षा में अगर गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र काफी समय और मेहनत लगाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठने से उनका भविष्य प्रभावित होता है।

छात्रों की मुख्य मांग सीजीएल परीक्षा को लेकर है। वे परीक्षा रद्द करने, पूरी प्रक्रिया में सुधार करने और कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आगे भी ऐसी समस्याएं सामने आती रहेंगी।

भूख हड़ताल से बिगड़ी कई छात्रों की तबीयत

प्रदर्शनकारी छात्र करन कुमार ने बताया कि आंदोलन को 20 दिन हो चुके हैं। इस दौरान कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। लगातार भूख हड़ताल और प्रदर्शन के कारण कई छात्रों की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।

छात्रों के मुताबिक इस समय करीब पांच से छह छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें देवेंद्र नाथ महतो और भूख हड़ताल पर बैठे कुछ अन्य छात्र भी शामिल हैं। छात्रों का दावा है कि विधानसभा घेराव के दौरान भी कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें लगी थीं।

प्रशासन पर लगाया माहौल बिगाड़ने का आरोप

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आंदोलन के बीच छात्रों को अलग-अलग करने और आपस में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। छात्रों ने कहा कि वे किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं और सभी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं।

छात्रों का कहना है कि उनका मकसद किसी से टकराव करना नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार और अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती, तब तक रांची में उनका आंदोलन जारी रहेगा।

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Updated on:

13 Aug 2026 09:23 am

Published on:

13 Aug 2026 09:23 am

Hindi News / Jharkhand / Ranchi / रांची में 20वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी, बोले- ‘मांगें नहीं मानीं तो पीछे नहीं हटेंगे’; प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप

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