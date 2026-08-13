Jharkhand student protest FIR: 500 अज्ञात अभ्यर्थियों समेत 600 लोगों पर एफआईआर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

'JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच' के बैनर तले छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार डटे हुए हैं, जिनकी मुख्य मांगों में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरतने, विवादित परीक्षाओं को तुरंत रद्द करने तथा पूरे मामले की जांच CBI या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति से कराने की मांग शामिल है; वहीं सोमवार को जब छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च किया था, तब सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था, जिसके विरोध में भाजपा ने राज्यव्यापी बंद भी बुलाया था।