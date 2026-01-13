भीषण हादसे में 3 की मौत, लोडिंग वाहन पर पलटा टाइल्स से भरा ट्रक, बॉडी काटकर निकालने पड़े शव

Horrific Accident :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले झाबुआ रोड पर उंडवा के पास देर रात भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, टाइल्स से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होने से रिवर्स हो गया और पीछे चल रहे लोडिंग वाहन को धकेलते हुए पीछे ले गया। कुछ दूर घिसटने के बाद लोडिंग सड़क किनारे गड्ढे में गिरकर पलट गया। इसके बाद ट्रक भी उसी पर पलट गया। हादसे में लोडिंग वाहन सवार 3 लोगों की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि, लोडिंग वाहन में तीनों शव इतनी बुरी तरह फंस गए थे कि, उन्हें क्रेन की मदद से भी करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। तीनों शव वाहन से बुरी तरह चिपक गए थे।