भीषण हादसे में 3 की मौत, लोडिंग वाहन पर पलटा टाइल्स से भरा ट्रक, बॉडी काटकर निकालने पड़े शव

भीषण हादसे में 3 की मौत (Photo Source- Patrika)
Horrific Accident :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले झाबुआ रोड पर उंडवा के पास देर रात भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, टाइल्स से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होने से रिवर्स हो गया और पीछे चल रहे लोडिंग वाहन को धकेलते हुए पीछे ले गया। कुछ दूर घिसटने के बाद लोडिंग सड़क किनारे गड्ढे में गिरकर पलट गया। इसके बाद ट्रक भी उसी पर पलट गया। हादसे में लोडिंग वाहन सवार 3 लोगों की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि, लोडिंग वाहन में तीनों शव इतनी बुरी तरह फंस गए थे कि, उन्हें क्रेन की मदद से भी करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। तीनों शव वाहन से बुरी तरह चिपक गए थे।
मामले की जांच में जुटे बिलपांक थाना प्रभारी का कहना है कि, टाइल्स से भरा ट्रक झाबुआ से रतलाम आ रहा था। उसके पीछे एक लोडिंग गाड़ी चल रही थी, जिसमें अंडों के खाली कैरेट भरे थे। उंडवा के पास सड़क पर चढ़ाई चढ़ रहा था, तभी अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रक तेजी से रिवर्स हो गया। इस दौरान पीछे चल रही लोडिंग को धकेलते हुए पीछे ले गया।
लोडिंग गाड़ी में सवार लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही ट्रक उसे पीछे धकेलता चला गया। लोडिंग गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई और ट्रक भी उसके ऊपर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से पिकअप के कैबिन में सवार रियाज (48) पिता शब्बीर अहमद, निवासी हाट रोड रतलाम, जफर (52) पिता अब्दुल शकूर, निवासी घास बाजार रतलाम और अब्दुल हमीद (50) पिता फाज मोहम्मद निवासी झाबुआ की मौके पर ही मौत हो गई।
मौके पर दो क्रेन और दो जेसीबी बुलाकर वाहनों को सीधा किया गया। करीब दो से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद मृतकों के शव बाहर निकाले जा सके। शव निकालने के लिए कटर का भी उपयोग करना पड़ा। तीनों शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो चुके थे। बाद में शवों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। हादसे में लोडिंग गाड़ी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
