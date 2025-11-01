Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

विनम्रता के व्याकरण से मनुष्यता की परिभाषा लिखता भू-भाग

मप्र स्थापना दिवस : खूबी देखिए, यहां किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, सभी की भाषा को सम्मान मिलता

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Nov 01, 2025

राज्य गठन के बाद मिले राष्ट्रीय राजमार्गों ने बालोद जिले की तस्वीर बदल दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के साथ नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जिससे बालोद सीधे महाराष्ट्र से जुड़ गया है।

गेस्ट राइटर आशीष दशोत्तर साहित्यकार है।

रतलाम। सीमाओं का समुच्चय ही किसी प्रदेश की पहचान नहीं। जन का निवास, प्रकृति का मिलन और सुखद परिवेश भी किसी प्रदेश की पहचान के लिए पर्याप्त नहीं। प्रदेश बनता है आत्मीयता के अनुरोध से। प्रदेश बनता है विनम्रता के व्याकरण से। प्रदेश बनता है शौर्य और साहस से। प्रदेश बनता है व्यवस्था और विकास से। प्रदेश बनता है विरासत और वैभव से। प्रदेश बनता है शालीनता और शील से।

मध्य प्रदेश अपने सत्तर वर्षीय सफर में जिन मुकाम को तय कर चुका है, वह हमें गौरव प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति की उम्र सत्तर वर्ष होती है तो उसे वृद्ध कहा जाता है, लेकिन जब प्रदेश की उम्र सत्तर वर्ष होती है तो उसे परिपक्व कहा जाता है। इस लिहाज़ से मध्य प्रदेश अब परिपक्व हो चुका है। समय के साथ संवाद करने में सक्षम है। प्रगति के पथ पर क़दम बढ़ाने के लिए आतुर है। हर जन के विकास के लिए संकल्पित है।

धड़कने का ध्येय

शरीर में हृदय का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिम्मेदारी भरा भी। ह्रदय कभी किसी से यह नहीं कहता कि वह नहीं धड़केगा। शरीर का कोई भी अंग किसी भी समय कुछ विश्राम ले सकता है, मगर ह्रदय कभी विश्राम नहीं लेता। वह सदैव धड़कता है। उसकी धड़कनें पूरे शरीर के धड़कने का सबब है। मध्य प्रदेश को देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। यह इस हृदय प्रदेश की पहचान है कि इसे निरंतर धड़कना आता है। धड़कना ही इसका ध्येय है। यह अपनी सीमाओं के परे भी अपनी सक्रियता की खुशबू फैलाता है। यह शुद्ध वायु की तरह निर्मल और पवित्र होता है। यह पूरे शरीर रूपी देश में रक्त सी रवानी का संचार करता है। हृदय का गौरव इसे मिला है तो यह अपने गौरव को सार्थक भी करता है।

सर्वसमावेशी - सहनशील

सभी को अपने भीतर समाहित कर लेना मध्यप्रदेश की पहचान है। यहां देश की तमाम संस्कृतियां मौजूद हैं। यहां हर क्षेत्र की भाषाएं बोली जाती हैं। यहां हर भूभाग से आने वाला प्राणी निवास करता है। और इस प्रदेश की खूबी देखिए कि, यहां किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। सभी की भाषा को सम्मान मिलता है। सभी के रहन-सहन को सम्मान मिलता है। सभी की संस्कृति को सम्मान मिलता है। सभी की कलाएं यहां आकर मुखर होती हैं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के उस भावनात्मक प्रतिबिंब को अभिव्यक्त करता है जो अनेकता में एकता की सीख देता है जो सभी को साथ में चलने की प्रेरणा देता है, जो सभी को एकजुट रहने के लिए प्रेरित करता है।

सभी की धड़कनें वाबस्ता हो

यह मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी के गौरव का क्षण है । उसकी मेहनत, उसके समर्पण, उसके त्याग और उसके स्वभाव से यह प्रदेश देश का हृदय प्रदेश बना हुआ है। इस हृदय में प्रेम के सुमन यूं ही खिलते रहें। इस हृदय में सभी के विचार निरंतर मिलते रहें। इस हृदय से सभी की धड़कनें वाबस्ता हो। इस हृदय में निरोग का निवास हो। इस हृदय में सुख शांति हो। इस प्रदेश में संपन्नता हो, खुशहाली हो हरियाली हो। आज के दिन इस प्रदेश के लिए करोड़ों हृदय यही कामनाएं व्यक्त करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 12:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / विनम्रता के व्याकरण से मनुष्यता की परिभाषा लिखता भू-भाग

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अकर्मण्यता की रात्रि बीत चुकी, कर्मोंदय रूपी दिनकर के उदित होने का समय

रतलाम

सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली परंपरा एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण देश का हृदय कहा जाता

Madhya Pradesh relocating leopards
रतलाम

अपने भीतर देवों को जगाने का दिन है देव उठनी एकादशी

apara ekadashi may 2025 date
रतलाम

एमपी के इस शहर में बिना परमिशन के जुलूस और प्रदर्शन पर दो महीने तक प्रतिबंध

ratlam
रतलाम

फोरलेन सड़क पर तेज रफ्तार पिकअप पलटी, कई मीटर घसीटने के बाद लगी आग

ratlam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.