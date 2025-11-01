विनम्रता के व्याकरण से मनुष्यता की परिभाषा लिखता भू-भाग

शरीर में हृदय का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिम्मेदारी भरा भी। ह्रदय कभी किसी से यह नहीं कहता कि वह नहीं धड़केगा। शरीर का कोई भी अंग किसी भी समय कुछ विश्राम ले सकता है, मगर ह्रदय कभी विश्राम नहीं लेता। वह सदैव धड़कता है। उसकी धड़कनें पूरे शरीर के धड़कने का सबब है। मध्य प्रदेश को देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। यह इस हृदय प्रदेश की पहचान है कि इसे निरंतर धड़कना आता है। धड़कना ही इसका ध्येय है। यह अपनी सीमाओं के परे भी अपनी सक्रियता की खुशबू फैलाता है। यह शुद्ध वायु की तरह निर्मल और पवित्र होता है। यह पूरे शरीर रूपी देश में रक्त सी रवानी का संचार करता है। हृदय का गौरव इसे मिला है तो यह अपने गौरव को सार्थक भी करता है।