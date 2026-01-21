उज्जैन में पता चली मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले विषैले सर्पो की प्रजाति

रतलाम. सर्प दंश से सुरक्षा के मद्देनजर जिले से 45 प्रतिभागी उज्जैन के नाग इनफोनमेंट पार्क में प्रशिक्षण लेने गए। रतलााम से गए प्रतिभागियों को चेन्नई के प्रशिक्षक ज्ञानेश्वर ने बताया कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कोबरा, करैत, रसल वाइपर, सी स्केल्ड वाइपर ही विषैले सर्प है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शेष प्रकार के ज्यादातर सर्प विष विहीन होते है। प्रतिभागियों को उज्जैन में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान पता चला कि मध्यप्रदेश में कितने प्रकार के विषैले सर्प पाए जाते हैं।

जिन्हे प्रशिक्षकों ने मध्यप्रदेश में पाई जाने वाली प्रजाति, सर्प से प्रारंभिक उपचार के रूप में किसी भी सर्वप्रथम दंश के स्थान को बांधना नहीं चाहिए। सांप के काटे का स्थान को काटे नहीं, साबुन इत्यादि का बिल्कुल उपयोग नहीं करें। झाड़ फूंक टोना टोटका में समय नष्ट नहीं करें। तत्काल नजदीकी अस्पताल में ले जाकर एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन लगवाना चाहिए की जानकारी दी।