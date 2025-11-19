Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

रतलाम में एसआईआर में लगे अफसरों पर हमला, घायलों को देखने अस्पताल पहुंची कलेक्टर

Ratlam- एसआईआर में लगे नायब तहसीलदार और बीएलओ से मारपीट, अफसरों को घायलावस्था में पहुंचाया अस्पताल

रतलाम

image

deepak deewan

Nov 19, 2025

Attack on SIR Officers in Ratlam

Attack on SIR Officers in Ratlam

Ratlam- मध्यप्रदेश में अफसरों पर हमला किया गया है। प्रदेश के रतलाम में यह हमला किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जिले की कलेक्टर भी उन्हें देखने अस्पताल पहुंची हैं। सैलाना के एसडीएम तरुण कुमार ने बताया कि एसआईआर के काम में लगे नायब तहसीलदार और बीएलओ के साथ मारपीट की गई है। रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में नायब तहसीलदार और बीएलओ पर हमला किया गया। दोनों को घायलावस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर मिशा सिंह घायल अधिकारियों को देखने मेडिकल कॉलेज पहुंची। रावटी थाने के अदरशिला गांव में नायब तहसीलदार और बीएलओ पर हमला किया गया। घायलों का पहले रावटी में इलाज किया और बाद में उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया।

सैलाना एसडीएम तरुण जैन ने बताया कि शिवगढ़ के नायब तहसीलदार राम कलेश साकेत, जुलवानिया के बीएलओ विक्रम सिंह राठौर बीएलओ सहायक लाभचंद राठौर के साथ एसआईआर के सिलसिले में जुलवानिया पंचायत का अदरशिला गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया।

नायब तहसीलदार पर एक व्यक्ति ने 20 से 30 किलो वजनी पत्थर से हमला करने की कोशिश की तभी बीएलओ ने उसे धक्का दे दिया। इससे वह गिर गया और नायब तहसीलदार गंभीर हमले से बच गए।

एसआईआर की टीम पर हुए हमले की सूचना से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को रावटी के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर भर्ती कराया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

शिवगढ़ के नायब तहसीलदार और blo के साथ मारपीट

मिली जानकारी के अनुसार शिवगढ़ के नायब तहसीलदार और blo के साथ मारपीट की गई है। निर्वाचन कार्य में लगे दोनों अधिकारियों के साथ अदर शिला गांव में मारपीट की गई।

सैलाना के एसडीएम तरुण कुमार ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईआर के काम में लगे नायब तहसीलदार और बीएलओ के साथ मारपीट की गई। एसडीएम तरुण कुमार के अनुसार नायब तहसीलदार और BLO पर हमला किया गया जिससे दोनों घायल हो गए हैं। दोनों अधिकारियों को घायलावस्था में रावटी के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार कर 58 साल के नायब तहसीलदार राम कलेश साकेत और 30 वर्षीय BLO विक्रम को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

19 Nov 2025 03:33 pm

19 Nov 2025 02:32 pm

