रतलाम में एसआईआर में लगे अफसरों पर हमला, घायलों को देखने अस्पताल पहुंची कलेक्टर

Ratlam- मध्यप्रदेश में अफसरों पर हमला किया गया है। प्रदेश के रतलाम में यह हमला किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जिले की कलेक्टर भी उन्हें देखने अस्पताल पहुंची हैं। सैलाना के एसडीएम तरुण कुमार ने बताया कि एसआईआर के काम में लगे नायब तहसीलदार और बीएलओ के साथ मारपीट की गई है। रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में नायब तहसीलदार और बीएलओ पर हमला किया गया। दोनों को घायलावस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर मिशा सिंह घायल अधिकारियों को देखने मेडिकल कॉलेज पहुंची। रावटी थाने के अदरशिला गांव में नायब तहसीलदार और बीएलओ पर हमला किया गया। घायलों का पहले रावटी में इलाज किया और बाद में उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया।