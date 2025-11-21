BIG BREAKING : इंदौर-रतलाम वाया फतेहाबाद दोहरीकरण 1780 करोड़ में करेंगे पूरा

रेलवे ने डिटेल इस्टिमेट मुंबई मुख्यालय से नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड को भेजे ₹1762 करोड़ की लागत वाली योजना पर फिलहाल रोक लगा दी। इसके लिए फिर से पूरा प्लान बनाकर भेजने को कहा था। बड़ी बात यह है कि इस प्लान को अमलीजामा पहनाने के लिए सिंहस्थ 2028 तक पूरे करने को कहा गया है। रेलवे के अनुसार 116 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने पर 1762 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने थे। पूर्व की योजना में लक्ष्मीबाई नगर, फतेहाबाद स्टेशन को क्रास ओवर मानकर लाइन डालना थी, सिंहस्थ को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी कुमार ने पूरी योजना फिर से बनाने को कहा। नई योजना में लक्ष्मीबाई नगर व फतेहाबाद स्टेशन को सिंहस्थ को देखते हुए यात्रियों की संख्या के मान अनुसार नई योजना बनाई।