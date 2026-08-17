उत्साह से मना 80वां स्वतंत्रता दिवस

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
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बछोड़िया. बछोड़िया में स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के माहौल के साथ मनाया गया। शासकीय नवीन हाई स्कूल और ग्राम पंचायत भवन परिसर में ध्वजारोहण हुआ, जिसके बाद बच्चों ने विद्यालय में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लिया। सरपंच संपतगेहलोद, जनपद पंचायत सदस्य बद्री पटेल, उप सरपंच अलका सोनी व अजय कुमार सोनी, सचिव दशरथ सिंह, पटवारी प्रवीण जैन, एसएमसी अध्यक्ष प्रहलाद कुमावत, प्रधान अध्यापक प्रतिभा विजावत, प्रा. प्रधान अध्यापक कोमल कुमार उपाध्याय, शिक्षक महिबाला मइंडा, दशरथ प्रजापत, करूललाल कुमावत आदि मौजूद रहे।
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