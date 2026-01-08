कलेक्टर का हस्तक्षेप : 4 नहीं, अब 2 रुपए बढ़ाए दूध के प्रति लीटर दाम

रतलाम। दूध उत्पादक किसानों ने दिसंबर माह में बैठक कर दाम प्रति लीटर 4 रुपए बढ़ाने का एक तरफा निर्णय लिया था। इस निर्णय का व्यापक विरोध हुआ। इसके बाद कलेक्टर मिशा सिंह ने हस्तक्षेप किया व गुरुवार सुबह दूध उत्पादक किसान, विक्रेताओं को तलब कर लिया। देर तक चली बैठक व सभी की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने सवाल किया, इंदौर, उज्जैन, देवस की तरह फेट अनुसार शुद्ध दूध दिया जा रहा है क्या, इसके बाद सन्नाटा छा गया। बाद में कलेक्टर ने ही कहा 4 रुपए की मूल्य वृद्धि आम व्यक्ति पर मंजूर नहीं है। दोनों पक्ष इसके दाम कम करें। इसके बाद 4 के बजाए 2 रुपए मूल्य वृद्धि करने का निर्णय लिया।