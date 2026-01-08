8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

कलेक्टर का हस्तक्षेप : 4 नहीं, अब 2 रुपए बढ़ाए दूध के प्रति लीटर दाम

किसानों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा हम फैट के अनुसार दूध देना चाहते है।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Jan 08, 2026

Ratlam Collector

Ratlam Collector

रतलाम। दूध उत्पादक किसानों ने दिसंबर माह में बैठक कर दाम प्रति लीटर 4 रुपए बढ़ाने का एक तरफा निर्णय लिया था। इस निर्णय का व्यापक विरोध हुआ। इसके बाद कलेक्टर मिशा सिंह ने हस्तक्षेप किया व गुरुवार सुबह दूध उत्पादक किसान, विक्रेताओं को तलब कर लिया। देर तक चली बैठक व सभी की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने सवाल किया, इंदौर, उज्जैन, देवस की तरह फेट अनुसार शुद्ध दूध दिया जा रहा है क्या, इसके बाद सन्नाटा छा गया। बाद में कलेक्टर ने ही कहा 4 रुपए की मूल्य वृद्धि आम व्यक्ति पर मंजूर नहीं है। दोनों पक्ष इसके दाम कम करें। इसके बाद 4 के बजाए 2 रुपए मूल्य वृद्धि करने का निर्णय लिया।

फैट को लेकर बहस हुई

बैठक में कलेक्टर ने कहा दूध के दाम बढ़ाने का निर्णय फैट के अनुसार होता है। जब फैट ही मानक तय अनुसार नहीं है तो दूध के दाम किस तरह से बढ़ाने का निर्णय ले लिया। दूध का सेवन समाज का अंतिम व्यक्ति या उनका बच्चा भी करता है। इतने दाम बढ़ने से सर्वहारा वर्ग के लिए दूध खरीदना मुश्किल हो जाएगा। बगैर ठोस कारण के दाम बढ़ाना गलत है। इसलिए 4 के बजाए 2 रुपए तक बढ़ाना ठीक रहेगा। इसके बाद 58 रुपए प्रति लीटर दाम वाले दूध के दाम 60 रुपए करने का निर्णय लिया।

उत्पादक बोले कारोबारी नहीं खरीदते

बैठक में दूध उत्पादक किसानों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा हम फैट के अनुसार दूध देना चाहते है। हम भी चाहते है शुद्ध दूध बाजार से लेकर घर तक पहुंचे, लेकिन शहर के जो विक्रेता है, वो फेट के अनुसार दूध लेने को तैयार नहीं है। इस पर कलेक्टर ने कहा फेट अनुसार दूध दिया जाए, जो नहीं लेगा, उसकी अलग से जांच करेंगे।

समझे दूध में फैट आपके लिए क्यों जरुरी है

दूध में फैट (वसा) का मतलब दूध में मौजूद प्राकृतिक चिकनाई या वसा की मात्रा है, जिसे प्रतिशत में मापा जाता है; यह दूध को गाढ़ापन, स्वाद और कैलोरी देता है, और घी, मक्खन, मलाई जैसे डेयरी उत्पाद बनाने का आधार है, जो शिशु के पोषण और शरीर के ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। यह वजन के हिसाब से दूध में मौजूद वसा का अनुपात होता है। गाय के दूध में 4 से 5 प्रतिशत फैट पाया जाता है। वहीं, भैंस के दूध में 6 से 10 प्रतिशत तक फैट रेट पाया जाता है।

दूध में फैट का मतलब विस्तार से

वसा की मात्रा: यह कुल दूध के वजन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है, न कि बचे हुए दूध के प्रतिशत के रूप में।

पोषक तत्व: फैट (लिपिड) दूध का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें फैटी एसिड, विटामिन और अन्य बायोएक्टिव पदार्थ होते हैं, जो शिशु के मस्तिष्क के विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक हैं।

उत्पादों का आधार: यह वह तत्व है जिससे घी, मक्खन, क्रीम और पनीर जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं; जितनी ज़्यादा वसा, उतने ज़्यादा मूल्यवान उत्पाद।

विभिन्न प्रकार: दूध के प्रकार (जैसे फुल क्रीम, टोंड, स्किम्ड) फैट की मात्रा के आधार पर अलग-अलग होते हैं, जो स्वाद और स्वास्थ्य लाभ को प्रभावित करते हैं।

ऊर्जा स्रोत: दूध का फैट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और वसा में घुलनशील विटामिन (जैसे विटामिन A, D, E, K) के अवशोषण में मदद करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 10:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / कलेक्टर का हस्तक्षेप : 4 नहीं, अब 2 रुपए बढ़ाए दूध के प्रति लीटर दाम

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस को बीते साल 1007 शिकायत हेल्पलाइन पर मिली, इस साल जनता के बीच जाने की योजना

Ratlam Police mobile helpline number
रतलाम

तीन दिन में संतोषप्रद जवाब नहीं तो होगी एक पक्षीय कार्रवाई

Women and Child Development Department News
रतलाम

# Ratlam में 43 स्थानों पर विराट हिन्दू सम्मेलन

Breaking News Ratlam
रतलाम

#Ratlam में चायना डोर प्रतिबंध: बेची तो होगी एफआइआर

Crime News Ratlam
रतलाम

किसी को अलार्म की ज़रूरत नहीं, कुत्ते समय पर सबको जगा देते है।

Street-Dog
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.