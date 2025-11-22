Ratlam में कंजरों के दलालों पर शिकंजा कसना शुरू, दो दर्जन बाउंड ओवर किए

रतलाम. कंजरों के मददगार और उनके लिए दलाली के साथ ही मुखबिरी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है। आलोट क्षेत्र के 80 से ज्यादा दलालों की सूची सामने आने के बाद पुलिस ने जावरा और रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के सेमलिया क्षेत्र से जुड़े दलालों की निगरानी शुरू की तो दर्जनों और नाम सामने आए हैं। अब पुलिस इनकी कुंडली खंगालने में लगी हुई है। हालांकि जावरा क्षेत्र के रिंगनोद और बड़ावदा क्षेत्र में तो ज्यादातर के नामों की सूची पुलिस के पास पहुंच चुकी है। इनके कंजरों और उनसे जुड़े लोगों की लिंक ढूंढने में पुलिस जुट गई है कि कौन कहां से और किससे लगातार संपर्क में है।