रतलाम

#Ratlam में कंजरों के दलालों पर शिकंजा कसना शुरू, दो दर्जन बाउंड ओवर किए

#रतलाम में आलोट के बाद जावरा क्षेत्र के मुखबिर तंत्र की कुंडली खंगालने में लगी पुलिस

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Nov 22, 2025

Crime News

आरोपी दंपती को आजीवन कारावास की सजा (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

रतलाम. कंजरों के मददगार और उनके लिए दलाली के साथ ही मुखबिरी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है। आलोट क्षेत्र के 80 से ज्यादा दलालों की सूची सामने आने के बाद पुलिस ने जावरा और रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के सेमलिया क्षेत्र से जुड़े दलालों की निगरानी शुरू की तो दर्जनों और नाम सामने आए हैं। अब पुलिस इनकी कुंडली खंगालने में लगी हुई है। हालांकि जावरा क्षेत्र के रिंगनोद और बड़ावदा क्षेत्र में तो ज्यादातर के नामों की सूची पुलिस के पास पहुंच चुकी है। इनके कंजरों और उनसे जुड़े लोगों की लिंक ढूंढने में पुलिस जुट गई है कि कौन कहां से और किससे लगातार संपर्क में है।

पुलिस के अनुसार अकेले जावरा अनुभाग में ही अब तक पुलिस के सामने दो दर्जन दलालों या कंजरों के मददगार के नाम सामने आए हैं। ये लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंजरों के गिरोह से या उनके कथित मुखियाओं से लगातार संपर्क में रहकर क्षेत्र में होने वाली चोरी के माल का सेटलमेंट करवाने में संलिप्त रहे हैं।

आलोट में पुलिस की कार्रवाई शुरू

अक्टूबर में ही आलोट क्षेत्र के 80 से ज्यादा दलालों और मददगार की सूची पुलिस के हत्थे चढ़ी थी। यह सूची पकड़ में आए कंजरों के मोबाइल फोन से ही पकड़ में आई थी। इसके बाद पुलिस ने एक-एक करके इन पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आलोट क्षेत्र में पुलिस अब तक 22 ऐसे लोगों को बाउंड ओवर कर चुकी है।

ग्रामीण में भी सक्रिय

हाल ही में नामली पुलिस ने राजाखेड़ी के शातिर कंजर संतोष को भैंसे चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। इससे हुई पूछताछ में एक सहयोगी बड़ावदा क्षेत्र के लसुडिय़ा जंगली निवासी प्रभुलाल चौधरी का नाम सामने आने पर पुलिस उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस पूछताछ में कुछ लोगों के संलिप्त होने की बात भी सामने आई है।

इन क्षेत्रों के हैं कंजर

आलोट क्षेत्र में राजस्थान के चौमहला क्षेत्र के बामन देवरिया और उसके आसपास के कंजर डेरों के कंजर सक्रिय हैं, जबकि जावरा अनुभाग के राजाखेड़ी और उकेडिय़ा और ताल क्षेत्र के पिपलिया पंथ के कंजर डेरों के कंजर लगातार वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। खास बात यह है कि कंजरों के भी वारदात करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र बंटे होते हैं।

यह कार्रवाई हो चुकी अब तक

- बड़ावदा थाना क्षेत्र से आपराधिक कंजरों के दलाल को मुखबिर तंत्र के आधार पर जो नाम सामने आए हैं उनमें 9 को चिह्नित किया है। इनमें से 2 लोग जेल में है तथा एक के विरुद्ध 110 बीएसएस के तहत बाउंड ओवर की कारवाई की गई है।

- जावरा अनुभाग के रिंगनोद क्षेत्र के 7 दलालों को पुलिस अब तक चिह्नित कर चुकी है। इनमें से 2 लोग जेल में है और 3 लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा चुकी है।

- आलोट क्षेत्र में सामने आए 80 में से 24 दलालों को पुलिस चिह्नित कर चुकी है। इनमें से 22 के विरुद्ध पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन्हें भी बाउंड ओवर किया जाएगा।

सतत कार्रवाई और निगरानी

कंजरों की गतिविधियों और उन्हें संरक्षण देने या उनकी मदद करने वाले दलालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर बाउंड ओवर कर रही है। इनका सहयोग करने वाले संदिग्धों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। जावरा और आलोट एसडीओपी को सख्त निर्देश है कि वे कड़़े कदम उठाएं।

अमित कुमार, एसपी, रतलाम

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में कंजरों के दलालों पर शिकंजा कसना शुरू, दो दर्जन बाउंड ओवर किए

