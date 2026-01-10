Ratlam में वृद्ध आश्रम के वृद्धों का डाइट चार्ट निर्धारित

अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के निर्देशानुसार वृद्धाश्रम के वृद्धों का स्वास्थ्य परीक्षण
रतलाम. जिले के वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका अलग-अलग डाइट चार्ट निर्धारित किया हैं। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील ने बताया कि अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के निर्देशानुसार भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा रतलाम की ओर से सेवा सप्ताह अंतर्गत शनिवार को विरियाखेड़ी स्थित वृद्ध आश्रम पर डॉक्टर योगेश पाटीदार चिकित्सा अधिकारी की ओर से सभी वृद्ध जनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
रतलाम हॉस्पिटल में पदस्थ डाइटिशियन डॉक्टर शिफा खान ने वृद्धजनों के वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी वृद्धजन का पृथक-पृथक डाइट चार्ट निर्धारित किया। डाइट चार्ट की सूची संस्था में जमा कर दी गई। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव बोरीवाल एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
उप स्वास्थ्य केंद्र सिमलावदा में प्रसव सेवाएं होगी शुरू
जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र सिमलावदा को डिलीवरी प्वाइंट के रूप में चिन्हित किया गया था। किंतु विगत समय से नर्सिंग ऑफिसर के सभी पद रिक्त होने के कारण केंद्र पर प्रसव संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने मामले में संज्ञान लेते हुए डिलीवरी प्वाइंट सिमलावदा पर प्रसव संबंधी व्यवस्थाएं प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया।
रोटेशन आधार पर लगेगी ड्यूटी
प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वर्षा कुरील द्वारा नर्सिंग ऑफिसर अर्चना मैन्युअल , दीपाली गुप्ता, अनीता गुर्जर, स्मिता गहलोत , राधिका राठौर , निहारिका पटेल, भारती रावल की रोटेशन आधार पर 15 दिवस के लिए ड्यूटी लगाई गई है। 15 दिवस उपरांत पुन: रोटेशन आधार पर ड्यूटी लगाकर प्रसव संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग