Ratlam में वृद्ध आश्रम के वृद्धों का डाइट चार्ट निर्धारित

उप स्वास्थ्य केंद्र सिमलावदा में प्रसव सेवाएं होगी शुरू

जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र सिमलावदा को डिलीवरी प्वाइंट के रूप में चिन्हित किया गया था। किंतु विगत समय से नर्सिंग ऑफिसर के सभी पद रिक्त होने के कारण केंद्र पर प्रसव संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने मामले में संज्ञान लेते हुए डिलीवरी प्वाइंट सिमलावदा पर प्रसव संबंधी व्यवस्थाएं प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया।





रोटेशन आधार पर लगेगी ड्यूटी

प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वर्षा कुरील द्वारा नर्सिंग ऑफिसर अर्चना मैन्युअल , दीपाली गुप्ता, अनीता गुर्जर, स्मिता गहलोत , राधिका राठौर , निहारिका पटेल, भारती रावल की रोटेशन आधार पर 15 दिवस के लिए ड्यूटी लगाई गई है। 15 दिवस उपरांत पुन: रोटेशन आधार पर ड्यूटी लगाकर प्रसव संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।