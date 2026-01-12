Ratlam से 14 बोरों में भरकर ले जा रहे थे डोडाचूरा



रतलाम. कार से 14 बोरे में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा परिवहन करते हुए राजस्थान के दो आरोपियों को रतलाम स्टेशन रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 क्विंटल 80 किलो डोडाचूरा कार जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही हैं।



थाना प्रभारी जितेंद्रसिंह जादौन द्वारा थाने व चौकी सालाखेडी की संयुक्त टीम को अवैध मादक पदार्थ की मुखबीरी के लिए लगाया, सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए 11 जनवरी को आरोपी भरतदान पिता सोहनदान चारण उम्र 31 साल और मुकेश पिता गिरधारीराम सारण उम्र 25 साल निवासी तालिया नोखडा चारणा थाना भोजासर जिला जोधपुर राजस्थान को एक कार से मादक पदार्थ डोडाचूरा का परिवहन करते सालाखेडी फंटे पर रोका।





2 क्विंटल 80 किलो डोडाचूरा जब्त

आरोपी पुलिस को देखकर रुकने के बाद भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम ने पीछा कर धराड टोल के पहले पकड़ा तथा आरोपियों की तलाशी, पहचान, तौल की कार्रवाई के बाद आरोपी भरतदान व मुकेश से 14 बोरे में भरा अवैध मादक पदार्थ 2 क्विंटल 80 किलो कीमत 42,00,000 रुपये तथा एक कार 8 लाख रुपए कुल 50,00,000 लाख रुपये जप्त की गई।





अपराध एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध

थाना स्टेशन रोड पर आरोपी भरतदान व मुकेश के विरूद्ध अपराध एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया। प्रकरण में आरोपियों से डोडाचूरा के स्त्रोत लाने ले जाने के संबंध में पूछताछ के लिए न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर तस्दीक की जाएगी।

