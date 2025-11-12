Ratlam में दहेज हत्या एक साल में 600 फीसदी बढ़ी



रतलाम. महिला सुरक्षा और बच्चों के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे है। महिलाओं से जुडे़ अपराध की ही बात की जाए तो इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कई तरह के अपराध सुलझाने का दावा कर पुलिस भले अपनी पीठ थपथाने का दावा करें, हकीकत यह है कि जिले में महिलाओं से जुडे़ अपराध, खासकर हत्याओं को रोकने में खासकर दहेज को लेकर हो रहे अपराध रोकने में पुलिस का सफलता का ग्राफ बेहद कमजोर व लचर साबित हो रहा है।