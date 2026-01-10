अहंकार पतन ओर ले जाता, भक्ति ईश्वर से जोड़ती

रतलाम. भक्ति, श्रद्धा और उल्लास भरे वातावरण कस्तूरबा नगर स्थित बगीचे में नानी बाई के मायरा कथा का विश्राम हुआ। अंतिम दिवस की कथा में नानी बाई की अडिग भक्ति, प्रभु श्रीकृष्ण की कृपा और सामाजिक समरसता का भावपूर्ण संदेश दिया। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।



विश्राम दिवस पर पोथी पूजन मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं मंत्री चैतन्य काश्यप ने किया। अतिथि सम्मान आयोजक मनीषा शर्मा एवं मनोज शर्मा ने किया। भजनों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। पूरा पांडाल जय श्रीकृष्ण एवं नानी बाई की जय के जयघोष से गूंज उठा।

