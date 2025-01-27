EOW की दो जिलों के अधिकारियों के घर पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में कार्रवाई

वहीं, दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू टीम ने रतलाम नगर निगम के पूर्व उपायुक्त विकास सोलंकी के घर पर सुबह चार बजे छापा मारा। यह कार्रवाई अभी तक जारी है। जानकारी के अनुसार, विकास सोलंकी से बंद कमरे में पूछ्ताछ की जा रही है। बता दें कि, विकास सोलंकी पर सिविक सेंटर फर्जी रजिस्ट्री और स्टोर में खरीदी गडबड़ी, मेले के टेंडर में गड़बड़ी और संपत्ति कर प्रभारी रहते हुए गड़बड़ी के मामले में भी उनके खिलाफ शिकायत हो चुकी है। उन्हें कुछ समय पहले ही निगम आयुक्त के पद से हटाया गया था। सोलंकी को पद से हटाए जाने का मुख्य कारण सिविक सेंटर फर्जी रजिस्ट्री में नाम आना था।