Ratlam में भी ऑनलाइन ई-टोकन से मिलेगा खाद

ऐसे जुड़े ऑनलाइन किसान

इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि पात्रता हेतु हाँ/नहीं विकल्प का चयन कर Fetch Land Details पर क्लिक कर सर्वे नंबर जोड़े जाएंगे। आधार से भूमि स्वामी का नाम मिलान न्यूनतम 20 प्रतिशत होना आवश्यक है। भूमि विवरण जोडऩे के बाद Verify All Land पर क्लिक कर समग्र आईडी दर्ज करनी होगी। सहमति बॉक्स पर क्लिक कर पुन: आधार ओटीपी के माध्यम से फाइनल सबमिट करना होगा। ई-टोकन देखने के लिए किसान को फार्मर आईडी बनाना आवश्यक है, जिसमें सभी सर्वे नंबर जोडऩा होंगे। इस कार्य हेतु संबंधित पटवारी से संपर्क किया जा सकता है।





विक्रेताओं का दिखाना होगा ई-टोकन

ई-टोकन जनरेट करने के लिए किसान Web.e-token.mpkrishi.org वेबसाइट पर लॉगिन कर आधार एवं मोबाइल ओटीपी से सत्यापन करेंगे। इसके पश्चात एग्री-स्टैक से भू-अभिलेख देखकर विक्रेता (सहकारी या नगद विक्रय केंद्र) का चयन, फसल का चयन तथा उर्वरक की मात्रा की गणना कर ई-टोकन जनरेट किया जाएगा। उर्वरक प्राप्त करने के लिए किसानों को संबंधित उर्वरक विक्रेता के यहाँ ई-टोकन दिखाकर उर्वरक खरीदना अनिवार्य होगा।

