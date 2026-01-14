Ratlam में भी ऑनलाइन ई-टोकन से मिलेगा खाद

अब जिला पंचायत कार्यालय तक गांव से चक्कर लगाने की किसानों की आवश्यकता नहीं
रतलाम. किसानों को पारदर्शी, सुगम एवं समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से उर्वरक वितरण किया जा रहा है। इसकी शुरुआत बुधवार से की गई, अब किसानों को जिला पंचायत कार्यालय आने आवश्यकता नहीं रहेगी।
ई-टोकन प्राप्त करने के लिए किसानों को एमपीएफआर पोर्टल (MPFR Portal) के फार्मर कॉर्नर में मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से पंजीयन करना होगा। लॉगिन के बाद आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी से आधार सत्यापन किया जाएगा, जिसमें नाम मैच स्कोर 80 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर का भी सत्यापन किया जाएगा।
ऐसे जुड़े ऑनलाइन किसान
इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि पात्रता हेतु हाँ/नहीं विकल्प का चयन कर Fetch Land Details पर क्लिक कर सर्वे नंबर जोड़े जाएंगे। आधार से भूमि स्वामी का नाम मिलान न्यूनतम 20 प्रतिशत होना आवश्यक है। भूमि विवरण जोडऩे के बाद Verify All Land पर क्लिक कर समग्र आईडी दर्ज करनी होगी। सहमति बॉक्स पर क्लिक कर पुन: आधार ओटीपी के माध्यम से फाइनल सबमिट करना होगा। ई-टोकन देखने के लिए किसान को फार्मर आईडी बनाना आवश्यक है, जिसमें सभी सर्वे नंबर जोडऩा होंगे। इस कार्य हेतु संबंधित पटवारी से संपर्क किया जा सकता है।
विक्रेताओं का दिखाना होगा ई-टोकन
ई-टोकन जनरेट करने के लिए किसान Web.e-token.mpkrishi.org वेबसाइट पर लॉगिन कर आधार एवं मोबाइल ओटीपी से सत्यापन करेंगे। इसके पश्चात एग्री-स्टैक से भू-अभिलेख देखकर विक्रेता (सहकारी या नगद विक्रय केंद्र) का चयन, फसल का चयन तथा उर्वरक की मात्रा की गणना कर ई-टोकन जनरेट किया जाएगा। उर्वरक प्राप्त करने के लिए किसानों को संबंधित उर्वरक विक्रेता के यहाँ ई-टोकन दिखाकर उर्वरक खरीदना अनिवार्य होगा।
लीला बाई ने किया ई टोकन जनरेट
जिले में किसानों को समय पर एवं पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से टोकन वितरण किया जा रहा है। जिले के सैलाना की रहने वाली लीला बाई ने ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से टोकन प्राप्त किया। प्राप्त टोकन के अनुसार लीला बाई को 19 जनवरी को द्वारकाधीश कृषि सेवा केंद्र सैलाना से निर्धारित मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा।
इनका कहना है
डीएमओ यशवर्धनसिंह ने बताया कि उर्वरक के लिए ऑनलाइन ई-टोकन व्यवस्था किसानों के लिए शुरू कर दी गई हैं। तहसील कार्यालय रतलाम से दिलीपनगर, बिरियाखेड़ी एवं एमपी एग्रो मंडी से यूरिया प्राप्त करने के लिए कृषकों को टोकन वितरण/सूची में नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके लिए किसान स्वयं / लिंक पर जाकर टोकन बुक कर चयनित खाद वितरण केंद्र से खाद प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कोई भी किसान टोकन लेने/सूची में नाम दर्ज कराने के लिए तहसील कार्यालय रतलाम में नहीं आए।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग