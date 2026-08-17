शान से लहराया तिरंगा, परिषद व एसडीओपी कार्यालय में समारोह

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
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आलोट. स्वतंत्रता दिवस का 80वां पर्व गरिमापूर्ण एवं उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष ममता जैन ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसी तरह, एसडीओपी कार्यालय में पल्लवी गौर ने तिरंगा फहराया। दोनों स्थानों पर राष्ट्रगान के साथ पूरा परिसर देशभक्ति के भाव से गूंज उठा। कार्यक्रमों में अभिषेक जैन, पार्षद, नगर परिषद के कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने देश की एकता, अखंडता व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
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