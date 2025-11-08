यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे बिछा रहा है नई रेल लाइन, दिल्ली-मथुरा-कोटा से उज्जैन-इंदौर तक यात्रा होगी आसान

नागदा जंक्शन, उज्जैन से लगभग 55 कि.मी. दूर दिल्ली-मुंबई मुख्य रेलमार्ग पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण स्टेशन है। वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इस दृष्टि से नागदा जंक्शन तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार तथा रेल यातायात के सुचारू संचालन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।