रतलाम में भारी बारिश से तबाही, कॉलोनियां डूबीं, नदी-नाले उफान पर, 8वीं तक स्कूल बंद, धोलावाड़ डेम के 5 गेट खुले

Heavy Rain Havoc :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले को लेकर मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए तेज बारिश के अलर्ट के बाद गुरुवार 4 सितंबर तड़के से भारी बारिश का दौर शुरु हो गया है। हालात ये हैं कि, सुबह 5 बजे से हो रही लगातार बारिश से सुबह 11 बजे तक कई क्षेत्रों में हालात बेकाबू कर दिए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते कलेक्टर ने आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। हालात ये हैं कि, रतलाम से लेकर जावरा तक कई इलाके जलमग्न हैं। कई क्षेत्रों की सड़के और कॉलोनियां डूबी हुई हैं। वहीं, धोलावाड़ बांध के 6 में से 5 गेट खोले गए हैं।