रतलाम में भारी बारिश से तबाही, कॉलोनियां डूबीं, नदी-नाले उफान पर, 8वीं तक स्कूल बंद, धोलावाड़ डेम के 5 गेट खुले

Heavy Rain Havoc :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले को लेकर मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए तेज बारिश के अलर्ट के बाद गुरुवार 4 सितंबर तड़के से भारी बारिश का दौर शुरु हो गया है। हालात ये हैं कि, सुबह 5 बजे से हो रही लगातार बारिश से सुबह 11 बजे तक कई क्षेत्रों में हालात बेकाबू कर दिए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते कलेक्टर ने आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। हालात ये हैं कि, रतलाम से लेकर जावरा तक कई इलाके जलमग्न हैं। कई क्षेत्रों की सड़के और कॉलोनियां डूबी हुई हैं। वहीं, धोलावाड़ बांध के 6 में से 5 गेट खोले गए हैं।
मौसम विभाग की चेतालवी को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर राजेश बाथम ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 4 सितंबर (गुरुवार) को जिलेभर में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों छुट्टी घोषित की है। बता दें कि, आदेश जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल समेत अन्य बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों पर लागू किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पूर्व निर्धारित समय पर अनिवार्य रहेगी।
जिले में जारी मुसलाधार बारिश के के साथ धोलावाड़ बांध के कैचमेंट एरिया में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी के चलते सुबह 9 बजे धोलावाड़ डेम के 6 में से 5 गेट खोले गए हैं। बता दें कि, सभी गेटों को तीन-तीन मीटर खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। साथ ही, जिला प्रशासन ने डेम के जल भराव वाले क्षेत्र से दूरी बनाए रखने की अपील की है।
शहर में तेज बारिश का दौर
रतलाम शहर में गुरुवार सुबह 5 बजे से खबर लिखे जाने तक तेज बारिश का दौर जारी है। बादलों का घनत्व इतना है कि, गरज-चमक के साथ पड़ रही बौछारों के चलते वाहन चालकों को लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। जिले में अब तक औसत बारिश 42 इंच से 6 इंच ज्यादा बारिश हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा बारिश सैलाना विकासखंड में हुई है। मौसम विभा के अनुसार, सेलाना में अब तक 67 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है।
जिले के जावरा अनुभाग में लगातार जारी भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव के हालात ने स्थितियां बिगाड़ दी हैं। पिपलोदा रोड पर स्थित निजी स्कूलों के कैंपस से लेकर सड़कों पानी भर गया है, जिसके कारण स्कूली बच्चों को पानी में से होकर जाना पड़ा है। इसी के साथ शहर की पटेल कॉलोनी, मालीपुर, हाथी खाना इलाके में जल जमाव हुआ है। साथ ही, कई घरों में भी पानी भर गया है। जबकि रतलाम स्टेशन के रेलवे ट्रेक से लेकर प्लेटफॉर्म तक पानी ही पानी भरा हुआ है। कुल मिलाकर यहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
जिले के अंचलों में सुबह से जारी भारी बारिश के चलते अब तबाही के मंजर सामने आने लगे हैं। जिले के घटवास में बारिश के साथ तेज आंधी चली है, जिसके चलते क्षेत्र के मकानों और अन्य इमारतों पर लगे शेड तक उड़ गए। हालात को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने बचाव और एव राहत दल को अलर्ट मोड पर रखा है।
जिले के ग्रामीण नदियों की बात करें तो यहां नदी-नाले उफान पर हैं। लोग अपने साथ साथ साथ वालों की जान की परवाह किए बिना बसंती पुलियाओं से वाहन लेकर गुजर रहे हैं। अंडरपास में पानी भर गया है।फिर भी वाहन चालक पानी में डूबती हुई बाइकें लेकर अंडरपास से गुजर रहे हैं। वहीं, बच्चों से भरी एक स्कूली बस लेकर चालक ने बच्चों और अपनी जान को जोखिम में डालकर अंडरपास से बस को निकाल दिया, जो खुद के साथ साथ मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ था।