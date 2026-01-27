एमपी का मौसम बिगड़ा, कई जगहों पर जोरदार बारिश, आड़ी हुई फसल

MP Weather- मध्यप्रदेश का मौसम बदल गया है। मंगलवार को कई जगहों पर जोरदार बरसात हुई। मावठे की यह बारिश कुछ स्थानों पर फसल के लिए वरदान साबित हो सकती है पर कुछ जगहों पर यह नुकसानदायक सिद्ध हुई है। जिन जगहों पर जोरदार बरसात हुई वहीं खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई है। इससे किसानों को खासा नुकसान होगा। मध्यप्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। इससे मंडी परिसर में किसानों के साथ व्यापारी भी परेशान होते रहे। इधर ढिकवा, आलोट आदि जगहों पर भी पानी गिरा। मंदसौर जिले में भी मावठा गिरने की खबर है।