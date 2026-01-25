बारात लेकर आया दूल्हा, दुल्हन ने पीया जहर, अस्पताल में भर्ती

घटना रतलाम जिले के रावटी क्षेत्र के एक गांव की है। दुल्हन के पिता ने बताया कि रविवार को बेटी की शादी होनी थी। सुबह 10 बजे लग्न तय था और बारात गड़ावदिया गांव से आ चुकी थी। बारात को घर से कुछ दूरी पर बनाए गए जनमासे में रुकवाया था। बारात के घर आने से करीब 10 मिनट पहले दुल्हन बनी बेटी टॉयलेट करने के लिए गई और फिर कुछ देर बाद उसने बताया कि उसने जहर पी लिया है। तबीयत बिगड़ी तो तुरंत उसे रावटी स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे, वहां से हालत गंभीर होने के कारण रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बेहतर इलाज के लिए परिजनों ने दुल्हन को रतलाम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज चल रहा है।