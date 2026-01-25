25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

बारात लेकर आया दूल्हा, दुल्हन ने पीया जहर, अस्पताल में भर्ती

mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम में एक 20 साल की दुल्हन ने दरवाजे पर बारात आने से पहले जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। दुल्हन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। दुल्हन ने जहर क्यों पीया इसका अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Jan 25, 2026

ratlam news

bride attempts suicide before wedding (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम में एक 20 साल की दुल्हन ने दरवाजे पर बारात आने से पहले जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। दुल्हन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। दुल्हन ने जहर क्यों पीया इसका अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिस वक्त दुल्हन ने कीटनाशक पीया उस वक्त बारात जनमासे में ठहरी हुई थी। दुल्हन के खुदकुशी की कोशिश करने का पता चलने के बाद दूल्हा सहित पूरी बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई।

दुल्हन ने पीया कीटनाशक

घटना रतलाम जिले के रावटी क्षेत्र के एक गांव की है। दुल्हन के पिता ने बताया कि रविवार को बेटी की शादी होनी थी। सुबह 10 बजे लग्न तय था और बारात गड़ावदिया गांव से आ चुकी थी। बारात को घर से कुछ दूरी पर बनाए गए जनमासे में रुकवाया था। बारात के घर आने से करीब 10 मिनट पहले दुल्हन बनी बेटी टॉयलेट करने के लिए गई और फिर कुछ देर बाद उसने बताया कि उसने जहर पी लिया है। तबीयत बिगड़ी तो तुरंत उसे रावटी स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे, वहां से हालत गंभीर होने के कारण रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बेहतर इलाज के लिए परिजनों ने दुल्हन को रतलाम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज चल रहा है।

मर्जी से तय की थी शादी

दुल्हन के पिता का कहना है कि शादी बेटी की रजामंदी से ही 5-6 महीने पहले शादी तय की थी। शादी की खरीदारी भी दोनों पक्षों ने साथ में मिलकर की थी और बेटी व होने वाले दामाद ने तस्वीरें भी निकलवाई थीं। अब उसने कीटनाशक क्यों पीया ये समझ नहीं आ रहा है। दुल्हन आईसीयू में भर्ती है और बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि दुल्हन के बयान होने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की। दुल्हन के खुदकुशी की कोशिश करने का पता जब दूल्हा व उसके परिजन को चला तो वो बारात लेकर वापस चले गए।

ये भी पढ़ें

एमपी में गोमांस की तस्करी करते मां-बेटी पकड़ाई, 33 किलो गोमांस जब्त
छिंदवाड़ा
pandhurna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 08:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / बारात लेकर आया दूल्हा, दुल्हन ने पीया जहर, अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam रतलाम में तनिष कुंवर ने बनाया ऐसा सेफ्टी डिवाइस, 10 सेकंड में आपको देगा घटना की सूचना

Safety Device News
रतलाम

रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मालवा क्षेत्र में पहली बार 40 साल की महिला के पेट से तिल्ली की गठान का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया है।

ratlam medical college news
रतलाम

रतलाम के जावरा रोड को इंडस्ट्रियल एरिया को जोडऩे के लिए बनाया जा रहा है ब्रिज

ratlam news
रतलाम

#Ratlam में जीबीएस सर्तकता: शुक्रवार को 40 घरों किया सर्वे, दी समझाइश

GBS News ratlam
रतलाम

#Ratlam में जीबीएस संदिग्ध, इंदौर में उपचारत

GBS News Ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.