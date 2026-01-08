तीन दिन में संतोषप्रद जवाब नहीं तो होगी एक पक्षीय कार्रवाई

कलेक्टर का आदेश महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को नोटिस, एक की रोकी वेतनवृद्धि और एक का सात दिन का वेतन काटा
रतलाम. आंगनवाड़ी केंद्रों पर दो दिन स्वयं सहायता समूह की ओर से पोषण आहार प्रदान नहीं किया गया। इस दौरान बच्चों को सेव परमल खिलाए गए थे। कलेक्टर मिशा सिंह के आदेश अनुसार कार्य में लापरवाही करने के कारण जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने ब्लॉक समन्वयक आशीष सोनी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी शशिकला मण्डराह को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया हैं। तीन दिवस में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
आंगनवाड़ी केंद्र सिखेड़ी में 5 एवं 6 जनवरी को स्वयं सहायता समूह की ओर से आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण आहार प्रदान नहीं किया गया। इस कारण दो दिवस आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को पोषण आहार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ एवं पोषण ट्रैकर पर पूरक पोषण आहार एवं गर्म पका भोजन की एंट्री सम्बंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नहीं की गई। साथ ही पोर्टल की मॉनिटरिंग केंद्र्रवार, सेक्टर भी नहीं की गई।
प्रभारी परियोजना अधिकारी की एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी
कार्य में गंभीर लापरवाही प्रदर्शित होने पर महिला एवं बाल विकास की विभागीय समीक्षा बैठक में बाजना परियोजना की प्रगति पोषण ट्रैकर, आभा आईडी के क्रियान्वयन एवं आपार आईडी की प्रगति पूरे जिले में निम्नतम पायदान पर होने के कारण कलेक्टर मिशासिंह के आदेश पर प्रभारी परियोजना अधिकारी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोही, जबकि ब्लॉक समन्वयक का सात दिन का वेतन काटा हैं।
सात दिन का काटा वेतन
कलेक्टर के आदेशानुसार कार्य में गंभीर लापरवाही प्रदर्शित होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रामनिवास बुधोलिया ने ब्लॉक समन्वयक सुल्तान गरवाल का सात दिवस का वेतन काटा एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी एहतेशाम अंसारी की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
