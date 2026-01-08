तीन दिन में संतोषप्रद जवाब नहीं तो होगी एक पक्षीय कार्रवाई

रतलाम. आंगनवाड़ी केंद्रों पर दो दिन स्वयं सहायता समूह की ओर से पोषण आहार प्रदान नहीं किया गया। इस दौरान बच्चों को सेव परमल खिलाए गए थे। कलेक्टर मिशा सिंह के आदेश अनुसार कार्य में लापरवाही करने के कारण जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने ब्लॉक समन्वयक आशीष सोनी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी शशिकला मण्डराह को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया हैं। तीन दिवस में संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।