Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में सात साल में दीपावली पर सोने ने चार गुना व चांदी ने 4.13 गुना रिटर्न दिया

बीते आठ से साल की दीपावली पर दोनों धातुओं के भाव में इतने तेजी आई की सोने से चार गुना व चांदी ने 4.13 गुना रिटर्न दिया। इससे निवेशकों की तो बल्ले हो गई।

2 min read

रतलाम

image

Ashish Pathak

Oct 22, 2025


रतलाम. बीते सालों में सोने चांदी के दाम में लगातार तेजी आ रही है। यहीं कारण है कि सोना-चांदी ने बैंक, शेयर व म्युचूअल फंड जैसे निवेश के संस्थानों को रिटर्न में पीछे छोड़ दिया है। बीते आठ से साल की दीपावली पर दोनों धातुओं के भाव में इतने तेजी आई की सोने से चार गुना व चांदी ने 4.13 गुना रिटर्न दिया। इससे निवेशकों की तो बल्ले हो गई। लेकिन आम के खरीद से दोनों धातुएं पहुंच से बाहर हो गई।

सात साल पहले दीपावली पर 32,300 रुपए प्रति दस ग्राम खुला था। जो लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2025 की दीपावली पर एक लाख 30,500 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया। यानी 98 हजार रुपए की बढोत्तरी हो हई। इसी प्रकार 38,750 सोना रुपए प्रति किलो वाली चांदी इस दीपावली पर एक लाख 60 हजार रुपए बिकी। एक लाख 21 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी हो गई। जबकि बैंकें व पोस्ट ऑफिस इन वर्षों में राशि दुगनी ही देता है।

सबसे ज्यादा उछाल 2025 में

दोनों धातुओं में सबसे ज्यादा उछाल वर्ष 24-25 में देखने को मिला। इस वर्ष सोना दीपावली पर एक लाख 30 हजार 500 रुपए बिका जो गत वर्ष के मुकाबले 49,000 रुपए अधिक रहा। गत वर्ष चांदी 97,800 रुपए प्रति किलो थी जो इस वर्ष दीपावली पर 1,60,000 रुपए बिकी। जो गत वर्ष के मुकाबले 62,200 रुपए अधिक रही। दीपावली के पूर्व ऊंचे में चांदी एक लाख 80 हजार पहुंच गई थी। निवेशकों की बिकवाली के बाद इसके बाद में करीब 20 हजार रुपए की गिरावट आई है। सोना भी एक हजार रुपए कम हुआ।

वर्ष 20-21 में सोना व 21-22 में चांदी में आई कमी

इस सालों में वर्ष एक वर्ष ऐसा रहा जब दोनों धातुओं में गिरावट देखी है। वर्ष 20-21 में सोना 3800 रुपए कम हुआ। जबकि वर्ष 21-22 में चांदी 6000 की कमी आई।

बिकवाली के चलते दोनों धातुओं में गिरावट

निवेशकों की मुनाफा बिकवाली के चलते दोनों धातुओं में दीपोत्सव से गिरावट आ गई है। दीपावली के बाद मुहूर्त के सौदे भी नीचे में खुले हैं। इससे दोनों धातुओं में गिरावट जारी है। दीपोत्सव पर्व के बाद बाजार की आगे की चाल तय होगी।

अनिल कटारिया, डीपी ज्वेलर्स।

इस वर्ष अच्छा रिटर्न दिया

दोनों धातुओं ने पिछले साल की दीपावली के मुकाबले इस वर्ष अच्छा रिटर्न दिया है। बीते सालों में एक-एक वर्ष को छोडकऱ शेष वर्षों में लगातार तेजी का माहौल रहा। मुहूर्त के सौदे अभी कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है।

कीर्ति बडज़ात्या, कार्यकारिणी सदस्य, सराफा एसोसिएशन।

दीपावली सोना चांदी

20-11-25 1,30,500 1,60,000

31-10-24 81,401 97,800

12-11-23 61,350 71,900

24-10-22 52,051 58,200

04-11-21 48,701 64200

14-11-20 52501 62801

27-10-19 38651 46350

07-11-18 32301 38750

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2025 11:21 pm

Published on:

22 Oct 2025 11:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में सात साल में दीपावली पर सोने ने चार गुना व चांदी ने 4.13 गुना रिटर्न दिया

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam News : आयुर्वेदिक और हर्बल सैनिटाइजर निर्माण का लाइसेंस था अभिजीत के पास

Drug Death
रतलाम

#Elelction 2025 : दिसंबर में होंंगे जेसी बैंक निदेशक मंडल के चुनाव

रतलाम

एमपी में चल रहा नशे का बड़ा कारोबार, अवैध फैक्ट्री में बन रही प्रतिबंधित दवा, दो आरोपी पकड़ाए

Banned drug Alprazolam being manufactured in an illegal factory in Ratlam
रतलाम

दुनिया का इकलौता मंदिर…जहां दिवाली पर बंटता है पैसा और ‘सोना-चांदी’

रतलाम

MP में CBN की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की अफीम और डोडा चूरा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

MP News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.