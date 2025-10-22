Ratlam में सात साल में दीपावली पर सोने ने चार गुना व चांदी ने 4.13 गुना रिटर्न दिया

दोनों धातुओं में सबसे ज्यादा उछाल वर्ष 24-25 में देखने को मिला। इस वर्ष सोना दीपावली पर एक लाख 30 हजार 500 रुपए बिका जो गत वर्ष के मुकाबले 49,000 रुपए अधिक रहा। गत वर्ष चांदी 97,800 रुपए प्रति किलो थी जो इस वर्ष दीपावली पर 1,60,000 रुपए बिकी। जो गत वर्ष के मुकाबले 62,200 रुपए अधिक रही। दीपावली के पूर्व ऊंचे में चांदी एक लाख 80 हजार पहुंच गई थी। निवेशकों की बिकवाली के बाद इसके बाद में करीब 20 हजार रुपए की गिरावट आई है। सोना भी एक हजार रुपए कम हुआ।