Ratlam में पांच दिन में 15,500 रुपए चढ़ी, दो दिन में 8,700 रुपए गिरी चांदी

इस सप्ताह सोने एवं चांदी की कीमतों में आंशिक तेजी देखी गई है, ग्राहकी की दृष्टि से बाजार सामान्य रहे हैं। ग्राहकों को भाव ऊंचे देखने को मिल रहे है जो आने वाले समय में ग्राहकी के नजरिए से अच्छा संकेत है, डॉलर की चाल फेडरल रिजर्व के निर्णय आदि आने वाले समय में सोने एवं चांदी की कीमतों का निर्धारण करेंगे। शादियों और अन्य आयोजन शुरू हो गए हैं । इसके चलते भविष्य में बाजार में रौनक देखने को मिलेगी।