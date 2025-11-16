Patrika LogoSwitch to English

#Ratlam में पांच दिन में 15,500 रुपए चढ़ी, दो दिन में 8,700 रुपए गिरी चांदी

सोना तीन दिन उछला, दो दिन स्थिर, दो दिन गिरावट

रतलाम

image

Ashish Pathak

Nov 16, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। (PC: Gemini)

रतलाम. बीते सप्ताह के शुरुआत में सोना-चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सप्ताह के पांच दिनों में चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल देखा गया। सप्ताह के अंतिम दो दिनों में गिरावट आई। इधर सोने में शुरुआत के तीन दिनों में तेजी देखी गई। इसके बाद एक दिन स्थिर रहा। इसके बाद दो दिन तक गिरावट रही। अंतिम दिन भाव स्थिर रहे।

बीते एक सप्ताह के भावों पर नजर डाले तो सप्ताह के पहले पांच दिनोंं में चांदी में 15,500 रुपए का उछाल आया। अंतिम दो दिन में 8,700 रुपए की गिरावट आई है। इसके चलते इस सप्ताह में चांदी ऊंचे में एक लाख 66 हजार रुपए प्रति किलो के भाव बिकी। जबकि न्यूनतम दाम एक लाख 50 हजार रुपए प्रति किलो रहे।

सोना में उतार-चढाव जारी

इधर बीते सप्ताह के शुरुआत के तीन दिन में सोने में 3500 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी देखी गई। उसके अगले दिन सोने के भाव स्थिर रहे। दूसरे दिन सोने में तीन हजार की तेजी आई। इससे सोना एक लाख 28 हजार रुपए पहुंच गया। इसके दूसरे में सोने में दो हजार की गिरावट देखी गई। अंतिम दिन भाव स्थिर रहे।

निर्णय तय करेंगे सोने-चांदी के दाम

इस सप्ताह सोने एवं चांदी की कीमतों में आंशिक तेजी देखी गई है, ग्राहकी की दृष्टि से बाजार सामान्य रहे हैं। ग्राहकों को भाव ऊंचे देखने को मिल रहे है जो आने वाले समय में ग्राहकी के नजरिए से अच्छा संकेत है, डॉलर की चाल फेडरल रिजर्व के निर्णय आदि आने वाले समय में सोने एवं चांदी की कीमतों का निर्धारण करेंगे। शादियों और अन्य आयोजन शुरू हो गए हैं । इसके चलते भविष्य में बाजार में रौनक देखने को मिलेगी।

विशाल शर्मा, जनरल मैनेजर, कटारिया ज्वेलर्स।

एक सप्ताह में सोना-चांदी के दाम की चाल एक नजर में

तारीख - सोना दाम- चांदी दाम

8 नवंबर -1,21,500 -1,50,500

10 नवंबर -1,23,500 - 1,54,200

11 नवंबर - 1,25,000 - 1,57,000

12 नवंबर - 1,25,000 - 1,59,000

13 नवंबर - 1,28,000 - 1,66,000

14 नवंबर - 1,26,000 - 1,60,000

15 नवंबर - 1,26,000 - 1,57,300

16 Nov 2025 11:17 pm

