सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली परंपरा एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण देश का हृदय कहा जाता

रतलाम। स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्यों का पुनर्गठन कर 1 नवंबर 1956 को सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मध्यभारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर मध्यप्रदेश का निर्माण हुआ। मध्यप्रदेश 70वां स्थापना दिवस अभ्युदय मध्यप्रदेश के रूप में मनाने जा रहा है। मध्यप्रदेश अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली परंपरा एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्यप्रदेश के मानचित्र को देखकर तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अरे! यह तो ऊंट की तरह दिखाई दे रहा है। उन्होंने ठीक ही कहा था, जिस तरह ऊंट रेगिस्तान की उष्ण और शुष्क परिस्थितियों में भी स्वयं को जीवित रखने में सक्षम है ठीक वैसे ही मध्यप्रदेश ने भी संघर्ष और कठिनाई की तपिश को सहकर अपने अस्तित्व को बचाए रखा है।