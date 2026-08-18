बोदीना में कावड़ यात्राओं का उत्साहपूर्ण स्वागत

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बोदीना. सावन माह के अवसर पर खोखरा और भैंसाडाबर से निकली कावड़ यात्राओं का बोदीना में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश पाटीदार मित्र मंडल द्वारा कावड़ यात्रियों का स्वागत कर प्रसादी के रूप में केले का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह बढ़ाया।





खोखरा से कावड़ लेकर पहुंचे दीपक पाटीदार मित्र मंडल के कावड़ यात्रियों का भी स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके लिए भी प्रसादी की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे यात्रीगण अपनी यात्रा में नई ऊर्जा का अनुभव कर सकें। इसी प्रकार, भैंसाडाबर से निकली कावड़ यात्रा के यात्रियों का भी ओमप्रकाश पाटीदार मित्र मंडल द्वारा सम्मान किया गया। यह स्वागत समारोह धार्मिक सौहार्द और सामुदायिक भावना का प्रतीक बना। पूरे क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। इन यात्राओं ने आसपास के इलाकों में धार्मिक उत्साह का संचार किया।