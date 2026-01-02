उसकी बहनों को मिले सबक… बेटी के प्रेम विवाह से गुस्साए पिता ने उठाया बड़ा कदम

MP News: शहर के मालीपुर क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की बेटी ने बालिक होते ही प्रेम विवाह रचा लिया जिससे नाराज होकर उसके परिवार जनों ने बेटी को मृत मानते हुए उसके शोक निवारण का कार्यक्रम गुरुवार को कर दिया। मालीपुर के रहने वाले राकेश मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी नेहा मेहरा ने 13 दिसंबर को अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह कर लिया था उसके बाद भी वह हमें बिना बताए घर में रह रही थी। इस घटना ने फिल्म सनम तेरी कसम की याद दिला दी, जिसमें पिता को लगता है कि उसकी बेटी ने बिना बताए लव मैरिज कर ली। और वह गुस्से में उसका श्राद्ध करवा देता है।