फोरलेन सड़क पर तेज रफ्तार पिकअप पलटी, कई मीटर घसीटने के बाद लगी आग

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम के खाचरोद रोड पर शुक्रवार की रात करीब 11.30 बजे एक लोडिंग पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई। कुछ देर बाद ही पिकअप से आग की लपटें निकलने लगी और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। फायर बिग्रेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगते ही वाहन चालक मौके से भाग निकला।



पुलिस के अनुसार, पिकअप पलटने और आग लगने के दौरान उसमें कोई सामान भरा हुआ नहीं था। वह कैसे पलटी और आग लगी इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब तक वाहन चालक थाने आकर घटनाक्रम नहीं बताता तब तक यह रहस्य ही है।