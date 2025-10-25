Patrika LogoSwitch to English

फोरलेन सड़क पर तेज रफ्तार पिकअप पलटी, कई मीटर घसीटने के बाद लगी आग

MP News: रतलाम के खाचरोद रोड पर एक लोडिंग पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई।

रतलाम

image

Himanshu Singh

Oct 25, 2025

ratlam news

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम के खाचरोद रोड पर शुक्रवार की रात करीब 11.30 बजे एक लोडिंग पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई। कुछ देर बाद ही पिकअप से आग की लपटें निकलने लगी और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। फायर बिग्रेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगते ही वाहन चालक मौके से भाग निकला।

पुलिस के अनुसार, पिकअप पलटने और आग लगने के दौरान उसमें कोई सामान भरा हुआ नहीं था। वह कैसे पलटी और आग लगी इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब तक वाहन चालक थाने आकर घटनाक्रम नहीं बताता तब तक यह रहस्य ही है।

सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के अनुसार संभवत: तेज रफ्तार के चलते वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसी दौरान आग भडक़ उठी। हादसे के स्थल पर ही काफी दूर तक ईंधन फैला हुआ भी मिला। कुछ लोगों के मन में ये भी शंका है कि कहीं आग किसी साजिश के तहत तो नहीं लगाई गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और वाहन चालक की तलाश की जा रही है।

Updated on:

25 Oct 2025 06:03 pm

Published on:

25 Oct 2025 06:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / फोरलेन सड़क पर तेज रफ्तार पिकअप पलटी, कई मीटर घसीटने के बाद लगी आग

