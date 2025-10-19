Patrika LogoSwitch to English

दुनिया का इकलौता मंदिर…जहां दिवाली पर बंटता है पैसा और ‘सोना-चांदी’

MP News: मध्यप्रदेश में दुनिया का इकलौता मंदिर मौजूद है। जहां दिवाली पर पैसों के साथ-साथ सोना-चांदी बांटी जाती है।

2 min read

रतलाम

image

Himanshu Singh

Oct 19, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम शहर में महालक्ष्मी मंदिर है। जहां लोगों को दीपावली पर प्रसाद के रूप में हर रुपए और सोना-चांदी बांटे जाते हैं। हो सकता है ये आपको मजाक लगे, मगर सच्चाई यही है। मान्यता है कि यहां पर जो भी भेंट के रूप में भक्तों की तरफ से चढ़ाया जाता है वो उसी साल के अंत में दोगुनी हो जाती है।

मंदिर में होती है खूब भीड़

दीपावली के समय इस मंदिर में भक्तों की खूब भीड़ उमड़ती है। दीपावली से पहले लोग यहां पर पूरी श्रद्धा के साथ नोटों की गड्डियां और आभूषण लेकर आते हैं। उस दौरान इन नोटों की गड्डियां और आभूषण को मंदिर में ही रख लिया जाता है। साथ ही इसकी बकायदा एंट्री भी की जाती है और टोकन भी दे दिया जाता है। भाई दूज के बाद टोकन वापस देने पर इसे वापस भी लिया जा सकता है। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं।

दीपावली पर सजाया जाता है मंदिर

शहर के माणकचौक में बने श्री महालक्ष्मी मंदिर को इस बार रुपयों और आभूषणों से सजाया गया है। जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। यहां कि सजावट को देखकर लगता है कि इतना सारा धन मंदिर को दान में मिलता है, हकीकत यह है कि धन मंदिर को दान में नहीं बल्कि सजावट के लिए श्रद्धालु देते हैं, जो उन्हें बाद में वापस कर दिया जाता है।

दीपावली के बाद जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए जाता है। उसे प्रसाद के रुप में पूर्व में दिए हुए आभूषण और रुपए दे दिए जाते हैं। साथ ही जिसने नकदी दी है, उसको नकदी भी दी जाती है। भक्तों का कहना है कि वे इस प्रसाद को शगुन मानकर कभी भी खर्च नहीं करते हैं, बल्कि संभालकर रखते हैं। साथ में कुबेर की पोटली भी दी जाती है। पोटली के लिए लंबी लाइन लगती है।

पूरे देश में इकलौता मंदिर

मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी अपने आभूषणों को महालक्ष्मी के श्रृंगार के लिए लाता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। महिलाओं को प्रसाद के रुप में श्रीयंत्र, सिंदूर, कौड़ियां, अक्षत, कंकूयुक्त, कुबेर पोटली दी जाती है, जिन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है। कहीं नहीं है ऐसा मंदिर... पूरे भारत देश में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहां पर सोने-चांदी के आभूषणों, हीरों-जवाहरातों व नकद राशि से श्री महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि आज तक भक्तों के द्वारा लाए गए करोड़ों के आभूषण इधर से उधर नहीं हुए हैं। एक समय के बाद भ.तों को ये वापस कर दिए जाते हैं।

Oct 19, 2025

19 Oct 2025 11:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / दुनिया का इकलौता मंदिर…जहां दिवाली पर बंटता है पैसा और 'सोना-चांदी'

