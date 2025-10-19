दुनिया का इकलौता मंदिर…जहां दिवाली पर बंटता है पैसा और ‘सोना-चांदी’

शहर के माणकचौक में बने श्री महालक्ष्मी मंदिर को इस बार रुपयों और आभूषणों से सजाया गया है। जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। यहां कि सजावट को देखकर लगता है कि इतना सारा धन मंदिर को दान में मिलता है, हकीकत यह है कि धन मंदिर को दान में नहीं बल्कि सजावट के लिए श्रद्धालु देते हैं, जो उन्हें बाद में वापस कर दिया जाता है।



दीपावली के बाद जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए जाता है। उसे प्रसाद के रुप में पूर्व में दिए हुए आभूषण और रुपए दे दिए जाते हैं। साथ ही जिसने नकदी दी है, उसको नकदी भी दी जाती है। भक्तों का कहना है कि वे इस प्रसाद को शगुन मानकर कभी भी खर्च नहीं करते हैं, बल्कि संभालकर रखते हैं। साथ में कुबेर की पोटली भी दी जाती है। पोटली के लिए लंबी लाइन लगती है।