MP में युवक का अनोखा प्रदर्शन, तिरंगा लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा, नपा से रखी ये मांग

युवक का कहना था कि वह पिछले छह महीने से लगातार अधिकारियों से शहर में एक सरकारी पुस्तकालय खोलने की मांग कर रहा था, लेकिन उसकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसने बताया कि जावरा में एक भी सरकारी पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण मिडिल क्लास परिवार के बच्चों और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई होती है। युवक ने यह भी उल्लेख किया कि निजी लाइब्रेरी द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क इतना अधिक होता है कि हर कोई उसे वहन नहीं कर पाता। इसी बात को लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया।