रतलाम

जमीन विवाद में रिश्तों का कत्ल, मामा ने भांजे को पत्थर से कुचलकर मार डाला

Murder Case In Land Dispute : जमीन विवाद के चलते रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये एक मामा ने अपने भांजे की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 30, 2025

Murder Case In Land Dispute

जमीन विवाद में मामा ने की भांजे की हत्या (Photo Source- Patrika)

Murder Case In Land Dispute :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले जावरा के रिंगनोद थाना इलाके के ग्राम धत्रवाड़ा में जमीन विवाद के चलते रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये एक मामा ने अपने भांजे की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि, जमीन विवाद को लेकर पहले दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती रही, जिसने देखते ही देखते विवाद का रूप धारण कर लिया, जिसपर मामा ने भांजे को भारी पत्थर मार-मारकर हत्या कर दी। वहीं, घटनाक्रम में मामा भी घायल बताया जा रहा है।

मामले को लेकर रिंगनोद थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद ने बताया कि, ग्राम धतरवाद में आपसी पुरानी रंजिश को लेकर शनिवार की शाम मामा-भांजे में विवाद हो गया। दोनों ने पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मौके पर ही भांजे अमृतराम पिता कारूलाल उम्र 30 साल की मौत हो गई और मामा समरथ गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार रतलाम मेडिकल कॉलेज के भिजवाया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल जावरा भेजा।

कुछ साल पहले तक दोनों ही रोला में रहते थे

बताया जा रहा है कि, कुछ साल पहले तक मामा बद्रीलाल और भांजा अमृत दोनों ही ग्राम रोला में रहते थे। बद्रीलाल मूल रूप से रोला का ही निवासी है और उनकी बहन की शादी भी गांव में हुई थीं। कुछ समय बाद अमृत की माता और पिता के बीच विवाद हुआ और दोनों अलग-अलग रहने लगे। इसके बाद बेटा अमृत भी माता-पिता से अलग रह रहा था। फिर मामा बद्रीलाल रोला छोड़कर गांव धतरावदा चला गया और वहीं पर खेती खरीद ली और खेती करने। कुछ समय बाद अमृत भी रोला से धतरावदा शिफ्ट हो गया और वहां अलग से रहने लगा। उनके बीच जमीन का - विवाद शुरू हुआ जो शनिवार को खूनी संघर्ष में बदल गया।

Published on:

30 Nov 2025 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / जमीन विवाद में रिश्तों का कत्ल, मामा ने भांजे को पत्थर से कुचलकर मार डाला

