जमीन विवाद में रिश्तों का कत्ल, मामा ने भांजे को पत्थर से कुचलकर मार डाला

बताया जा रहा है कि, कुछ साल पहले तक मामा बद्रीलाल और भांजा अमृत दोनों ही ग्राम रोला में रहते थे। बद्रीलाल मूल रूप से रोला का ही निवासी है और उनकी बहन की शादी भी गांव में हुई थीं। कुछ समय बाद अमृत की माता और पिता के बीच विवाद हुआ और दोनों अलग-अलग रहने लगे। इसके बाद बेटा अमृत भी माता-पिता से अलग रह रहा था। फिर मामा बद्रीलाल रोला छोड़कर गांव धतरावदा चला गया और वहीं पर खेती खरीद ली और खेती करने। कुछ समय बाद अमृत भी रोला से धतरावदा शिफ्ट हो गया और वहां अलग से रहने लगा। उनके बीच जमीन का - विवाद शुरू हुआ जो शनिवार को खूनी संघर्ष में बदल गया।