बिहार में मिली बंपर जीत पर बीजेपी ने मनाया जश्न, मंत्री की मौजूदगी में हुई आतिशबाजी

NDA Wins Bihar: बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद मध्यप्रदेश के रतलाम जीत का जश्न मना। भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों और पार्षदों ने जमकर खुशियां मनाई। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।



दरअसल, सभी भाजपा के पदाधिकारी और नेता पैलेस रोड स्थित भाजपा कार्यालय में एकत्रित हुए और पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई जीत पर जमकर नारेबाजी की। यहां सभी ने मिठाई खिलाकर एक-दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इसके बाद रैली के रूप में सभी डालूमोदी बाजार चौराहे पर पहुंचे और आतिशबाजी की। यहां से सभी वाहनों से रैली के रूप में स्टेशन रोड स्थित विधायक जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे और यहां भी आतिशबाजी की गई।



कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कहा कि बिहार में एनडीए की अप्रत्याशित जीत है। यह पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत की पहचान है। नए भारत में भाजपा की रीति-नीतियां खासकर बिहार में नीतिश कुमार जी के साथ गठबंधन ने जो कर दिखाया वह बताता है कि भाजपा और गठबंधन की जीत हर वर्ग और समाज के लिए काम करने का परिणाम है। कांग्रेस की हार में जनता ने मत दिया है कि कांग्रेस के पास न कोई विजन है और न विचारधारा।

