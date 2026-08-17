निपानिया में सरपंच डोडिया ने फहराया तिरंगा

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
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सुखेडा. सुखेडा से चार किलोमीटर दूर स्थित निपानिया ग्राम पंचायत भवन पर शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरपंच नरेंद्र सिंह डोडिया ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उप सरपंच जुझार दायमा, सचिव बलवंत लोधा और सहायक सचिव अंतर सिंह मौजूद रहे। पंचगण और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। सरपंच नरेंद्र सिंह डोडिया ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों के बलिदान को याद किया और उनके पदचिह्नों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने गांव में हुए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला।
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