रतलाम

#Ratlam पुलिस ने नया हेल्पलाइन नंबर किया जारी, अभी सेव करे अपने मोबाइल में

रतलाम। पुलिस ने अलग-अलग परेशानियों से आम शहरी को बचाने के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन जारी की है। बीते साल रतलाम पुलिस को कुल 1007 बार शिकायत हेल्पलाइन पर मिली। इन शिकायत के बाद पुलिस ने जुआ, सट्टा से लेकर एमडी तक पर कार्रवाई की। आमजन के इस सहयोग से पुलिस उत्साहित है। अब तय किया

2 min read
रतलाम

image

Ashish Pathak

Jan 08, 2026

Ratlam Police mobile helpline number

रतलाम। पुलिस ने अलग-अलग परेशानियों से आम शहरी को बचाने के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन जारी की है। बीते साल रतलाम पुलिस को कुल 1007 बार शिकायत हेल्पलाइन पर मिली। इन शिकायत के बाद पुलिस ने जुआ, सट्टा से लेकर एमडी तक पर कार्रवाई की। आमजन के इस सहयोग से पुलिस उत्साहित है। अब तय किया है कि आमजन से अधिक संवाद कर हेल्पलाइन का अधिक प्रचार किया जाए। इसके लिए अब पुलिस उन चाय की दुकान से लेकर काफी स्टाल तक जाने वाली है, जहां यूथ की भीड़ अधिक रहती है। इसके अलावा स्ट्रीट फूड की दुकानों पर जाकर भी हेल्पलाइन का प्रचार करने वाली है। इतना ही नहीं स्कूल से लेकर कॉलेज में भी इसका प्रचार करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।

पुलिस को मुख्यालय से जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अवैधानिक एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए। मुख्यालय से जो निर्देश मिले है उसके अनुसार जिले में किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों, स्कूल-कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों के आसपास अनावश्यक जमावड़ा करने वालों, जुआ-सट्टा, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब के निर्माण-विक्रय तथा अन्य अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत सख्त कार्रवाई काे जारी रखा जाए, इसके लिए आमजन को सूचना देने के लिए जोड़ा जाए।

ऐसे करेंगे काम

पुलिस के अनुसार जिले के प्रमुख स्कूल व कॉलेज में जाकर बच्चों से संवाद किया जाएगा। इसके अंतर्गत उनको हेल्पलाइन नंबर बताया जाएगा। इसी प्रकार भीड़ वाले स्ट्रीट फूड कॉर्नर, चाय-काफी के प्रसिद्ध स्थान, जागर्स पार्क, मॉर्निंग भ्रमण करने वाले ग्रुप आदि की इसके लिए मदद ली जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के ऐसे सामाजिक संगठन जो नियमित आयोजन करते है, उनके बीच जाकर भी कार्य किया जाएगा।

हेल्पलाइन नंबर जारी

अपराधों की रोकथाम एवं आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी करने के उद्देश्य से रतलाम पुलिस ने विशेष हेल्पलाइन नंबर — 7049127232 जारी किया गया है।

दे सकते यह सूचना

असामाजिक गतिविधियां, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के सामने अवांछित जमावड़ा, जुआ-सट्टा, अवैध मादक पदार्थ

अवैध शराब, अन्य किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि से संबंधित सूचना पुलिस तक पहुंचा सकता है।

एसपी ने की अपील

हम आम नागरिकों से अपील करते है कि वे जिले को अपराध-मुक्त, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना किसी बड़ी अवैधानिक गतिविधि पर रोक लगाने एवं समाज को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी जाए।

अमित कुमार, एसपी, रतलाम

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam पुलिस ने नया हेल्पलाइन नंबर किया जारी, अभी सेव करे अपने मोबाइल में

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

