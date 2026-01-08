Ratlam पुलिस ने नया हेल्पलाइन नंबर किया जारी, अभी सेव करे अपने मोबाइल में

रतलाम। पुलिस ने अलग-अलग परेशानियों से आम शहरी को बचाने के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन जारी की है। बीते साल रतलाम पुलिस को कुल 1007 बार शिकायत हेल्पलाइन पर मिली। इन शिकायत के बाद पुलिस ने जुआ, सट्टा से लेकर एमडी तक पर कार्रवाई की। आमजन के इस सहयोग से पुलिस उत्साहित है। अब तय किया है कि आमजन से अधिक संवाद कर हेल्पलाइन का अधिक प्रचार किया जाए। इसके लिए अब पुलिस उन चाय की दुकान से लेकर काफी स्टाल तक जाने वाली है, जहां यूथ की भीड़ अधिक रहती है। इसके अलावा स्ट्रीट फूड की दुकानों पर जाकर भी हेल्पलाइन का प्रचार करने वाली है। इतना ही नहीं स्कूल से लेकर कॉलेज में भी इसका प्रचार करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।