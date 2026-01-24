24 जनवरी 2026,

शनिवार

रतलाम

#Ratlam रतलाम में तनिष कुंवर ने बनाया ऐसा सेफ्टी डिवाइस, 10 सेकंड में आपको देगा घटना की सूचना

रतलाम. बालिकाओं को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस छात्रा ने बनाया है जो की कोई भी घटना होने पर माता-पिता तक 10 सेकंड में बालिका की जानकारी एवं संबंधित घटना का ऑडियो भी रिकॉर्ड करके जानकारी पहुंचा सकता है। इस डिवाइस को जावरा के ऊपरवाड़़ा गांव की छात्रा तनिष कुंवर [&hellip;]

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Jan 24, 2026

Safety Device News

सेफ्टी डिवाइस के लिए बालिका को भारत मंडपम दिल्ली में भी आमंत्रित

रतलाम. बालिकाओं को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस छात्रा ने बनाया है जो की कोई भी घटना होने पर माता-पिता तक 10 सेकंड में बालिका की जानकारी एवं संबंधित घटना का ऑडियो भी रिकॉर्ड करके जानकारी पहुंचा सकता है। इस डिवाइस को जावरा के ऊपरवाड़़ा गांव की छात्रा तनिष कुंवर सोलंकी ने बनाया है, सेफ्टी डिवाइस के लिए बालिका को भारत मंडपम दिल्ली में भी आमंत्रित किया गया है। इस विशिष्ठ उपलब्धि पर बालिका का शनिवार को गुलाब चक्कर में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विशिष्ठ अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया।

अर्जुन की तरह साध कर उपलब्धि हासिल करें
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अन्तर्गत जिला स्तरीय सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी ने कहा कि अपने लक्ष्य को अर्जुन की तरह साध कर उपलब्धि हासिल करें। जिस प्रकार अर्जुन ने सिर्फ अपना लक्ष्य देखकर उपलब्धि हासिल की। इस तरह आप भी प्रत्येक काम को सफलतापूर्वक करके उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। गुलाब चक्कर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली बालिका तनिष्क कुंवर सोलंकी को विशिष्ट अतिथि बनाया गया।

बाल विवाह मुक्त भारत संबंधी शपथ दिलवाई
आयोजन की रूपरेखा सहायक संचालक भारती डांगी ने बताई। संचालन पर्यवेक्षक ज्योति सोनी ने किया। आभार जिला समन्वयक सुनील सेन ने माना। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नि:शुल्क विधिक सेवा के संबंध में जानकारी दी। अंत में बाल विवाह मुक्त भारत संबंधी शपथ दिलवाई। इस दौरान परियोजना अधिकारी चेतना गहलोत एवं अर्चना माहोर, विभाग की कार्यकर्ता एवं सेक्टर पर्यवेक्षक उपस्थित थी।

इन्हे किया सम्मानित
कक्षा दसवीं बारहवीं की राज्य एवं जिला स्तर की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने, खेलकूद में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं का सम्मान किया। एकल बालिका वाले माता-पिता जिनकी केवल एक ही बेटी है ऐसे परिवारों को भी सम्मान पत्र दिया। विभाग की कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को भी उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया।

