Ratlam रतलाम में तनिष कुंवर ने बनाया ऐसा सेफ्टी डिवाइस, 10 सेकंड में आपको देगा घटना की सूचना

रतलाम. बालिकाओं को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस छात्रा ने बनाया है जो की कोई भी घटना होने पर माता-पिता तक 10 सेकंड में बालिका की जानकारी एवं संबंधित घटना का ऑडियो भी रिकॉर्ड करके जानकारी पहुंचा सकता है। इस डिवाइस को जावरा के ऊपरवाड़़ा गांव की छात्रा तनिष कुंवर सोलंकी ने बनाया है, सेफ्टी डिवाइस के लिए बालिका को भारत मंडपम दिल्ली में भी आमंत्रित किया गया है। इस विशिष्ठ उपलब्धि पर बालिका का शनिवार को गुलाब चक्कर में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विशिष्ठ अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया।

