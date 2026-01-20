Ratlam मंडी में एक फरवरी से बदल जाएगी हम्माली दर

इनके बढ़ाए गए दाम

सिंगल तौल के 4 रुपए थे, अब 4.50 किए।

भराई के 4 के स्थान पर 5 रुपए कर दिए।

पाला कटींग के 3.50 से 4 रुपए कर दिए।

थप्पी उठाई 3 से 4 रुपए कर दिए।

कट्टा भराई ढेर 5 रुपए नग ।

थप्पी उठाई 4 रुपए प्रति नग की।

ट्राली से बोरी में छनाई कर भरना 7 रुपए प्रति नग।

थप्पी से बोरी छनाई प्रति 10 रुपए नग किया आदि।

एमपी के अंदर डाला 45 से 60 रुपए कर दिए।

एमपी के बाहर डाला 60 रुपए थे उसे 70 रुपए कर दिए हैं।