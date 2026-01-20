20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam मंडी में एक फरवरी से बदल जाएगी हम्माली दर

रतलाम. शहर की मुख्य अनाज मंडी में एक फरवरी से हम्मालों की हम्माली दर बदल जाएगी। इस संबंध में कृषि उपज मंडी रतलाम में मंगलवार दोपहर बैठक भारसाधक अधिकारी आर्ची हरित की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की हम्माली दरों की बढ़ोतरी सर्वानुमति से की गई। मंगलवार दोपहर कृषि उपज मंडी में बैठक [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Jan 20, 2026

Agricultural Produce mndi News

कृषि उपज मंडी में भारसाधक अधिकारी आर्ची हरित की अध्यक्षता में हुई हम्माल व्यापारियों की बैठक

रतलाम. शहर की मुख्य अनाज मंडी में एक फरवरी से हम्मालों की हम्माली दर बदल जाएगी। इस संबंध में कृषि उपज मंडी रतलाम में मंगलवार दोपहर बैठक भारसाधक अधिकारी आर्ची हरित की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की हम्माली दरों की बढ़ोतरी सर्वानुमति से की गई।

मंगलवार दोपहर कृषि उपज मंडी में बैठक रखी जिसमें हम्माली बढ़ाने के संबंध में सिंगल तौल, भराई, पाला कटींग, थप्पी उठाई, गाड़ी भराई, एमपी के अंदर एवं बाहर डाला भराई की दरे निर्धारित की गई हैं। बढ़ी हुई दरे एक फरवरी से लागू की जाएगी।

हम्माली के समय में भी बदलाव
बैठक में आगामी सीजन को देखते हुए हम्मालों के कार्य करने का समय भी 11 बजे तक किया हैं। इस दौरान रतलाम मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश लाठी, दी ग्रेन मर्चेन्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र चत्तर, प्रमुख रूप से हम्माल एसोसिएशन के अज्जू शैरानी, मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर, प्रभारी सचिव राजेंद्र कुमार व्यास, व्यापारी विमल जैन, मांगीलाल मोदी, अकरम खान, सुरेंद्रसिंह भाटी, बाबू खिलजी आदि हम्माल एवं जमादार आदि उपस्थित थे।

इनके बढ़ाए गए दाम
सिंगल तौल के 4 रुपए थे, अब 4.50 किए।
भराई के 4 के स्थान पर 5 रुपए कर दिए।
पाला कटींग के 3.50 से 4 रुपए कर दिए।
थप्पी उठाई 3 से 4 रुपए कर दिए।
कट्टा भराई ढेर 5 रुपए नग ।
थप्पी उठाई 4 रुपए प्रति नग की।
ट्राली से बोरी में छनाई कर भरना 7 रुपए प्रति नग।
थप्पी से बोरी छनाई प्रति 10 रुपए नग किया आदि।
एमपी के अंदर डाला 45 से 60 रुपए कर दिए।
एमपी के बाहर डाला 60 रुपए थे उसे 70 रुपए कर दिए हैं।

मंडी में आए कचरा एकत्रिकरण के छह लोहे के डस्टबिन
कृषि उपज मंडी में कचरा एकत्रिकरण के लिए मंडी बोर्ड भोपाल से छह लोहे के डस्टबिन आए हैं। जिन्हे मंडी परिसर में अलग-अलग स्थानों पर रखा जाएगा, ताकि इसमें कचरा एकत्र किया जा सके। मंडी सचिव लक्ष्मी भंवर ने बताया कि छह डस्टबिन आए हैं, जिन्हे मंडी परिसर में कचरा एकत्र करने के लिए रखा जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 10:45 pm

Published on:

20 Jan 2026 10:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam मंडी में एक फरवरी से बदल जाएगी हम्माली दर

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम में अफसरों की मनमानी पर जिपं सदस्यों ने जताई नाराजगी, सामान्य सभा की बैठक में नहीं पहुंचने का मामला

ratlam jila panchayat news
रतलाम

#Ratlam के शीतलतीर्थ में बसंत उत्सव

Basant Panchami News Ratlam
रतलाम

महाराष्ट्र पासिंग कार पर लगी थी फर्जी नंबर प्लेट, छह बोरों में ले जा रहे थे आरोपी

रतलाम

महापौर परिषद ने दी स्वीकृति, नहीं बिकने वाले फ्लेट देंगे किराए पर

क्राइम

#Ratlam में पहली बार संतों की पेशवाई, 51 कुंडीय शिवशक्ति-हनुमत महायज्ञ

Ratlam Breaking News Gupt Navratri
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.