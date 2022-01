मध्यप्रदेश में टाइगर रिटर्न

देवास-मंदसौर में वर्षो बाद बाघ-तेंदुए की संख्या में बढ़ोतरी

सब देवास के जंगलों से लेकर हरदा तक बाघ का नया बसेरा, एक दर्जन से ज्यादा होने का अनुमान

सचिन त्रिवेदी उज्जैन. मालवांचल के बड़े संभाग उज्जैन के वन इलाकों में लंबे समय के बाद बाघों की ठोस मौजदूगी के साक्ष्य मिले हैं। कभी मालवांचल के जंगल इनका बड़ा बसेरा हुआ करते थे, लेकिन बीते 8 से 10 वर्षो के दौरान संख्या तेजी से कम हो गई। हालांकि वन विभाग इसे बाघ के लोकेशन बदलाव से जोड़कर देखता है। वन क्षेत्रों में हालिया पशु गणना के आंकड़ों की पुष्टि का आखिरी चरण चल रहा है।

