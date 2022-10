धनतेरस पर यहां होते हैं धन के दर्शन, प्रसाद में मिलते हैं आभूषण

जन-जन की आस्था का केंद्र

महालक्ष्मी (mahalaxmi temple in ratlam) अद्भुत शृंगार से विख्यात महालक्ष्मी का यह रियासत कालीन मंदिर जन- जन की आस्था का केंद्र है। संजय पुजारी ने बताया कि महालक्ष्मी (mahalaxmi temple in ratlam) गजराज पर विराजमान होकर हाथ में धन की पोटली लिए हुए हैं। इनके साथ श्रीगणेश और मां शारदा भी विराजमान हैं। परिसर में अष्ट महालक्ष्मी (mahalaxmi temple in ratlam) विराजमान है। इनके दर्शन वंदन कर महालक्ष्मी के लिए शृंगार सामग्री अर्पण की है। अष्ट महालक्ष्मी पर आकर्षक पोषक और चांदी के मुकुट के साथ टॉप्स शोभायमान हो रहे हैं । आज सुबह से ही मंदिर पर श्रद्धालुओ का तांता लग रहा आज भी भक्त माता को अर्पित करने अपनी राशि लेकर यहां पहुच रहे है। आपको बता दें कि दीवाली से पहले लोग यहां पर पूरी श्रद्धा के साथ नोटों की गड्डियां और आभूषण लेकर आते हैं। उस दौरान इन नोटों की गड्डियां और आभूषण को मंदिर (mahalaxmi temple in ratlam) में ही रख लिया जाता है। साथ ही इसकी बकायदा एंट्री भी की जाती है और टोकन भी दे दिया जाता है। भाई दूज के बाद टोकन वापस देने पर इसे वापस भी लिया जा सकता है।