बजट 2019: किराए के मकान के लिए बनेगा कानून, रियल एस्टेट के लिए बड़ा कदम

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2 ( modi govt budget 2019 ) के पहले बजट में रियल एस्टेट को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने बजट में कहा कि किराए के मकान के लिए कानून बनाया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं 2022 तक सभी को घर मिलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि किराए के मकान के लिए कानून बनाया जाना एक बड़ा कदम हो सकता है।

देश के सवा सौ करोड़ लोगों की उम्मीदों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट ( Budget 2019 ) का पिटारा खोला। वैसे बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ता है। रियल एस्टेट ( real estate budget 2019 ) एक ऐसा सेक्टर है, जो न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है।

पीएम मोदी के अंतिरम बजट में भी मिडिल क्लास के जरिये रियल एस्टेट में जान फूंकने की कोशिश की गई थी। इस बार भी मोदी 2 सरकार पहला बजट है ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि वो अपने अंतरिम बजट में उठाए कदमों के साथ कुछ नए स्टैप भी ले।

बजट 2019 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन फैसलों से मिडिल क्लास को कर सकती हैं खुश

रियल एस्टेट में जान फूंकने की कोशिश

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी रियल एस्टेट में जान फूंकने की पूरी कोशिश करेगी। पिछले अंतरिम बजट में भी सरकार ने इस दिशा में कमद बढ़ाया था। रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के लिए अंतरिम बजट में दूसरा घर खरीदने पर होम बॉयर्स को टैक्स में छूट की घोषणा की गई थी।

सरकार के इस कदम के बाद लोग दूसरा घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा पहुंचेगा।

