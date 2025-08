नॉन-जजमेंटल बनना है ठीक, लेकिन First Date पर हर कोई करता है इन चीजों की स्कैनिंग

शायद आपने सुना होगा, "First impression is the last impression!" इसका मतलब महंगे कपड़े नहीं, बल्कि साफ-सुथरी और सलीकेदार मौजूदगी है। बाल और नाखून साफ रखें, मौसम के अनुसार कपड़े पहनें, और हल्का परफ्यूम लगाएं। याद रखें, असली इम्प्रेशन आपकी तैयारी और आत्मविश्वास से बनता है।