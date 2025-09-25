Hobosexuals : प्यार के नाम पर ये क्या चल रहा, जानिए डेटिंग के नाम पर ऐसा करना गलत क्यों?

अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता सिर्फ रहने की जगह पर टिका है, तो खुलकर बात करें। सीमाएं तय करें और क्लियर कर दें कि रिलेशनशिप इमोशन और ट्रस्ट पर बनेगा, सिर्फ सुविधा पर नहीं। प्यार का मतलब कभी भी सिर्फ रूममेट विद बेनिफिट्स नहीं होना चाहिए। असली रिश्ते में दिल और भरोसा होना जरूरी है, वरना ये Hobosexual रिलेशनशिप सिर्फ कुछ दिनों की कहानी बनकर रह जाएगा।