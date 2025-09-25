Patrika LogoSwitch to English

रिलेशनशिप

Hobosexuals : प्यार के नाम पर ये क्या चल रहा, जानिए डेटिंग के नाम पर ऐसा करना गलत क्यों?

Hobosexuals : आजकल डेटिंग की दुनिया में नया ट्रेंड Hobosexuals तेजी से बढ़ रहा है। जानें कौन होते हैं Hobosexuals, इन्हें कैसे पहचानें और क्यों रिश्ते में सिर्फ सुविधा ढूंढना खतरनाक हो सकता है।

भारत

Dimple Yadav

Sep 25, 2025

Hobosexuals
बढ़ रहा है Hobosexuals का ट्रेंड (photo- freepik)

Hobosexuals : आजकल डेटिंग की दुनिया में कई ट्रेंड देखने और सुनने को मिल रहें हैं। इस बीच एक नया ट्रेंड सामने आया है। Hobosexuals यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक ऐसा इंसान जो किसी से सच्चे प्यार या इमोशन्स के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रहने की जगह और आराम की सुविधाओं के लिए रिश्ता बनाता है।

Hobosexual दो शब्द से मिलकर बना है Hobo और Sexual। यानी ऐसे लोग जो डेटिंग को रोमांस की बजाय प्रैक्टिकल जरूरतों से जोड़ कर देखते हैं। इनके लिए रिलेशनशिप का मतलब है। फ्री में छत, इंटरनेट और खाने-पीने का इंतजाम होता है। तो आइए जानते हैं कि Hobosexual पार्टनर को कैसे पहचान सकते हैं।

कैसे पहचानें Hobosexual?

अगर आपका पार्टनर हर बार आपके घर ही डेट करना चाहता है और कभी बाहर जाने की बात नहीं करता, तो सावधान हो जाइए। रिश्ते की शुरुआत के कुछ ही दिनों में अगर वो आपके घर में शिफ्ट होने की कोशिश करे या आपके एक्स्ट्रा कमरे को लेकर ज्यादा उत्साहित हो, तो ये भी अलार्म बेल है। इनके लिए रोमांस कम और घर का आराम ज्यादा मायने रखता है।

क्यों है ये गलत?

पहली बात – रिश्ता भरोसे और इमोशन्स पर चलता है, न कि सिर्फ सुविधा पर। अगर कोई सिर्फ रहने की जगह या पैसों से बचने के लिए रिलेशनशिप कर रहा है, तो ये पार्टनर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।

दूसरी बात – ऐसे रिश्ते ज्यादातर लंबे नहीं चलते। जैसे ही सुविधा खत्म होती है, रिश्ता भी टूट जाता है। यानी दिल टूटने के साथ-साथ आप खुद को इस्तेमाल किया हुआ भी महसूस कर सकते हैं।

असली प्यार और Hobosexual में फर्क

सच्चे रिश्ते में पार्टनर आपकी खुशी, इमोशन्स और लाइफ गोल्स शेयर करता है। जबकि Hobosexuals के लिए ये सब साइड में होता है, उनका असली मकसद सिर्फ कमरा और आराम पाना है।

क्या करना चाहिए?

अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता सिर्फ रहने की जगह पर टिका है, तो खुलकर बात करें। सीमाएं तय करें और क्लियर कर दें कि रिलेशनशिप इमोशन और ट्रस्ट पर बनेगा, सिर्फ सुविधा पर नहीं। प्यार का मतलब कभी भी सिर्फ रूममेट विद बेनिफिट्स नहीं होना चाहिए। असली रिश्ते में दिल और भरोसा होना जरूरी है, वरना ये Hobosexual रिलेशनशिप सिर्फ कुछ दिनों की कहानी बनकर रह जाएगा।

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

रिश्ते

रिलेशनशिप

Relationship Advice

Published on:

25 Sept 2025 03:25 pm

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / Hobosexuals : प्यार के नाम पर ये क्या चल रहा, जानिए डेटिंग के नाम पर ऐसा करना गलत क्यों?

