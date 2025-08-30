Patrika LogoSwitch to English

One-night से आगे, अब शुरू हुआ Simmer Dating Trend! ये है Gen Z का प्यार वाला नया स्टाइल

Gen Z Dating Trend: आजकल नए-नए डेटिंग ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है Simmer Dating Trend, जिसे स्लो डेटिंग ट्रेंड भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Aug 30, 2025

Simmer Dating trend, Gen Z dating trends, slow dating culture, Gen Z relationship, what is simmer dating,
सिमर डेटिंग ट्रेंड। (Image Source: AI)

Simmer Dating Trend: बदलती लाइफस्टाइल और डिजिटल डेटिंग ऐप्स की दुनिया में अब Gen Z का नजरिया रिश्तों को लेकर बदल रहा है। जहां पहले वन-नाइट स्टैंड या कैजुअल डेटिंग आम बात थी, वहीं अब नए-नए डेटिंग ट्रेंड सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ट्रेंड है सिमर डेटिंग। इस डेटिंग में कपल एक-दूसरे से जुड़ने में समय लेते हैं। आइए सिमर डेटिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं।

क्या है सिमर डेटिंग? (What Is Simmer Dating)

आजकल रिलेशनशिप में आना और ब्रेकअप होना कफी आम हो गया है। इन चीजों को देखते हुए संभलकर चलना काफी जरूरी हो गया है। ऐसे में रिलेशनशिप में कोई प्रब्लम ना आए इसके लिए कपल नया ट्रेंड अपना रहे हैं, जिसका नाम है सिमर डेटिंग। सिमर डेटिंग में कपल पहले एक-दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। वे हर कदम धीरे-धीरे सोच कर बढ़ाते हैं। एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक-दूसरे की पसंद-नापसंद के बारे में जानते हैं और कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं।

सिमर डेटिंग का मतलब (Simmer Dating Meaning)

Simmer यानी धीमी आंच पर पकाना। इस ट्रेंड में भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। रिश्तों को वक्त देना और धीरे-धीरे समझना, आगे बढ़ना और इसके बाद गहराई से जुड़ना। इसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होती है।

कितना फायदेमंद है सिमर डेटिंग (Benefits Of Simmer Dating)

सिमर डेटिंग ट्रेंड तेजी से युवाओं के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। सिमर डेटिंग में कपल धीरे-धीरे रिशते में आगे बढ़ते हैं। किसी रिश्ते में समय लेना और फिर चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे-जैसे हम अपने पार्टनर से मिलते हैं, समय बिताते हैं, हम उन्हें और अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। समय के साथ एक-दूसरे पर भरोसा भी बढ़ता है। इस तरह रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन होता है और रिशता और मजबूत बनता है।

लाइफस्टाइल

