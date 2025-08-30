One-night से आगे, अब शुरू हुआ Simmer Dating Trend! ये है Gen Z का प्यार वाला नया स्टाइल

आजकल रिलेशनशिप में आना और ब्रेकअप होना कफी आम हो गया है। इन चीजों को देखते हुए संभलकर चलना काफी जरूरी हो गया है। ऐसे में रिलेशनशिप में कोई प्रब्लम ना आए इसके लिए कपल नया ट्रेंड अपना रहे हैं, जिसका नाम है सिमर डेटिंग। सिमर डेटिंग में कपल पहले एक-दूसरे को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। वे हर कदम धीरे-धीरे सोच कर बढ़ाते हैं। एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक-दूसरे की पसंद-नापसंद के बारे में जानते हैं और कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं।