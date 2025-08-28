प्यार या सौदा? जानिए क्या है Shrekking? रिलेशनशिप में बढ़ा रहा है टॉक्सिक ट्रेंड

असलियत ये है कि वफादारी और प्यार का लुक्स से कोई लेना-देना ही नहीं है। किसी का कम या ज्यादा आकर्षक होना ये तय नहीं करता कि वो कितना केयरिंग या ईमानदार होगा। Shrekking एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इसमें प्यार बराबरी पर नहीं बल्कि लेन-देन वाली सोच पर टिकता है। ऐसे रिश्ते में बराबरी नहीं रहती। एक इंसान अपने आपको बड़ा समझने लगता है और दूसरे से हमेशा ज्यादा देने की उम्मीद करता है।