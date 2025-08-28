प्यार या सौदा? जानिए क्या है Shrekking? रिलेशनशिप में बढ़ा रहा है टॉक्सिक ट्रेंड

Shrekking Dating Trend: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजीब-सा डेटिंग ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम श्रेकिन्ग (Shrekking) है। इसका मतलब है कि अपने से कम आकर्षक (कम अच्छे दिखने वाले) पार्टनर को डेट करना, ये सोचकर कि वो ज्यादा वफादार और केयरिंग होंगे।
अब प्यार में किसी कम सुंदर या ज्यादा सुंदर इंसान को चुनना बिल्कुल सामान्य है। बहुत से लोग लुक्स को उतना महत्व ही नहीं देते। दिक्कत तब होती है जब आप जानबूझकर सिर्फ इस उम्मीद में किसी कम आकर्षक इंसान को चुनते हैं कि वो आपको धोखा नहीं देंगे।
इसके पीछे का करण यह है कि बहुत से लोग डेटिंग में बार-बार धोखा खाने या थकान (dating fatigue) की वजह से “सेफ ऑप्शन” चुनते हैं। उन्हें लगता है कि कम आकर्षक पार्टनर उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। कई बार अंदर ही अंदर ये उम्मीद रहती है कि दूसरा इंसान आपको प्यार का तोहफा समझकर ज्यादा पूजा करेगा।
असलियत ये है कि वफादारी और प्यार का लुक्स से कोई लेना-देना ही नहीं है। किसी का कम या ज्यादा आकर्षक होना ये तय नहीं करता कि वो कितना केयरिंग या ईमानदार होगा। Shrekking एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इसमें प्यार बराबरी पर नहीं बल्कि लेन-देन वाली सोच पर टिकता है। ऐसे रिश्ते में बराबरी नहीं रहती। एक इंसान अपने आपको बड़ा समझने लगता है और दूसरे से हमेशा ज्यादा देने की उम्मीद करता है।
ये ट्रेंड असल में उस इंसान की सोच को दिखाता है जो इसे अपनाता है। इसमें अक्सर कम आत्मविश्वास (low self-esteem) छुपा होता है। लोग डरते हैं कि कहीं ज्यादा आकर्षक पार्टनर उन्हें छोड़ न दे। कभी-कभी इसमें कंट्रोल की चाह भी होती है। यानी ये मान लेना कि कम आकर्षक इंसान को आसानी से मनाया, चलाया या कंट्रोल किया जा सकता है।