Love Bombing: कभी-कभी ज्यादा प्यार भी ‘धोखा’ हो सकता है! जानिए क्या है लव बॉम्बिंग

Love Bombing: क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान अचानक से आपकी जिंदगी में आता है और आपको लगता है कि यही आपका सच्चा साथी है? वो आपको बेहद प्यार, तोहफे और तवज्जो देता है, मानो आप दुनिया के सबसे खास इंसान हों। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन कुछ समय बाद सच सामने आने लगता है और आपको एहसास होता है कि यह सब एक खेल था। इस तरह की चालबाजी को ही लव बॉम्बिंग (Love Bombing) कहा जाता है।