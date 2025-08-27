Love Bombing: कभी-कभी ज्यादा प्यार भी ‘धोखा’ हो सकता है! जानिए क्या है लव बॉम्बिंग

Love Bombing: क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान अचानक से आपकी जिंदगी में आता है और आपको लगता है कि यही आपका सच्चा साथी है? वो आपको बेहद प्यार, तोहफे और तवज्जो देता है, मानो आप दुनिया के सबसे खास इंसान हों। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन कुछ समय बाद सच सामने आने लगता है और आपको एहसास होता है कि यह सब एक खेल था। इस तरह की चालबाजी को ही लव बॉम्बिंग (Love Bombing) कहा जाता है।
लव बॉम्बिंग का मतलब है किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार और ध्यान दिखाकर उसे अपने जाल में फंसाना। शुरुआत में सामने वाला इंसान इतना अच्छा बर्ताव करता है कि आपको शक भी नहीं होता। लेकिन धीरे-धीरे वो इंसान असली रंग दिखाने लगता है। यानी पहले आपको अटेंशन, प्यार और वादों से बांध लिया जाता है और फिर उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाता है।
अगर कोई इंसान अचानक से आपकी हर इच्छा पूरी करने लगे, हर वक्त आपको ही खास बताने लगे और बार-बार प्यार जताने लगे, तो जरा सावधान हो जाइए। यह जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा प्यार सच्चा हो। कई बार लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपके दिल में जगह बनाते हैं।
असल प्यार धीरे-धीरे बढ़ता है और उसमें समझ, भरोसा और इज्ज़त होती है। वहीं, लव बॉम्बिंग एकदम से शुरू होता है और आपको बिना समय दिए रिश्ते में बांधने की कोशिश करता है। असली प्यार में जगह बनाने के लिए किसी को नकली वादों या ज़्यादा दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर कोई इंसान अचानक से जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ करने लगे, हर वक्त आपको मेसेज करे या हर बात पर हां-हां करे, तो सतर्क हो जाएं। अपनी भावनाओं को समझें और रिश्ते को थोड़ा समय दें। अगर किसी चीज से मन में असहजता हो रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें।