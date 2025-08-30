Together But Apart: प्यार है मगर दूरी भी चाहिए! भारत में बढ़ रहा है LAT शादियों का चलन

LAT मैरिज का मतलब है शादी के बाद भी कपल्स का अलग-अलग घरों में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है करियर ऑपर्च्युनिटी। अक्सर पति-पत्नी अलग-अलग शहरों या देशों में अपनी नौकरी या प्रोजेक्ट्स के कारण रहते हैं। इस दौरान वे अपनी शादी को खत्म करने के बजाय LAT मैरिज को अपनाते हैं। इसके पीछे पर्सनल स्पेस और इंडिपेंडेंस की जरूरत भी अहम है। लगातार साथ रहने से जो छोटे-छोटे झगड़े और तनाव पैदा होते हैं, LAT मॉडल उन्हें कम करता है। साथ ही कपल्स को अपनी ऑटोनॉमी (स्वतंत्रता) बनाए रखने का मौका भी देता है।